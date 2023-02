Pomorskie: Wydano ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem na Bałtyku w środkowej i wschodniej części strefy brzegowej. Wiatr ma wiać w porywach do 9 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie drugiego stopnia zostało wydane dla środkowej i wschodniej strefy brzegowej, czyli dla obszaru od Latarni Gąski (woj. zachodniopomorskie) do wschodniej granicy państwa.

Synoptycy prognozują, że będzie wiał wiatr zachodni z prędkością od 30 do 60 km/h, czyli od 5 do 6 w skali Beauforta. W porywach wiatr może osiągnąć prędkość od 75 km/h do 87 km/h czyli od 8 do 9 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie obowiązuje w środę od godz. 7 do godz. 19.

Ostrzeżenia drugiego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Ponadto, IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody w Bałtyku.

"W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną i wysokim napełnieniem Bałtyku (31 stycznia br. - 526 cm) na Wybrzeżu Wschodnim przewidywane są wahania i wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych" - wskazali w komunikacie synoptycy IMGW.

Ostrzeżenie hydrologiczne obowiązuje w środę do godz. 10.