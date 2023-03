Pomorskie: Wypadek awionetki w gminie Suchy Dąb; dwie osoby ranne

Dwie osoby zostały ranne po wypadku awionetki, do którego doszło we wsi Ostrowite, w gminie Suchy Dąb (pomorskie).

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Do wypadku doszło około godz. 14.30 - powiedział PAP oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Pruszczu Gdańskim asp. Marcin Tabiś. "Dwie osoby, które podróżowały samolotem zostały poszkodowane. W momencie przyjazdu strażaków były one przytomne. W wyniku zdarzenia odniosły urazy kończyn. Zakładamy, że u poszkodowanych doszło też do urazów głowy i kręgosłupa" - przekazał.

"Po udzieleniu pomocy przez strażaków, poszkodowani zostali przekazani Zespołowi Ratownictwa Medycznego oraz Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu" - dodał asp. Tabiś.

Oficer prasowy podkreślił, że działania PSP już się zakończyły. "Na miejscu pracowało pięć zastępów PSP, obecny był także komendant powiatowy PSP oraz dowództwo jednostki ratowniczo-gaśniczej. Miejsce zdarzenia zostało przekazane policji. Przyczyny zdarzenia będzie prawdopodobnie badać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych" - poinformował.