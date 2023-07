Pomorskie: Wypadek busa w Nowym Stawie; cztery osoby trafiły do szpitala

Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala po wypadku busa, do którego doszło w sobotę w okolicach Malborka (woj. pomorskie). Kierujący prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem po tym, jak do środka wleciała pszczoła lub osa.

"Z ustaleń policjantów wynika, że do busa jadącego od strony Lipinki w kierunku Świerków, wpadła osa lub pszczoła. Kierowca jest uczulony, więc chciał wygonić owada. Wtedy zahaczył kołami o pobocze i wjechał do rowu" - przekazała PAP oficer prasowa malborskiej policji st. asp. Sylwia Kowalewska.

Dodała, że busem podróżowało sześcioro pasażerów. Czworo z nich zostało przewiezionych do szpitala na badania, w tym 13-letni chłopiec i troje dorosłych. Zaznaczyła, że kierowca był trzeźwy.

Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 13:30. Na drodze powiatowej w okolicy Lipinki w gminie Nowy Staw niedaleko Malborka przez kilka godzin pracowali policjanci i strażacy.