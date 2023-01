Pomorskie: Wypadek w Gołębiewie Wielkim; samochód uderzył w drzewo, dwie osoby ranne

W miejscowości Gołębiewo Wielkie (pow. gdański) samochód osobowy uderzył w drzewo. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Dyżurny stanowiska kierowania KW PSP w Gdańsku przekazał PAP, że zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb ok. godz. 14:40. "W miejscowości Gołębiewo Wielkie w powiecie gdańskim samochód osobowy uderzył w drzewo. Samochodem podróżowały łącznie trzy osoby. Po przyjeździe naszych zastępów na miejsce okazało się, że dwie osoby były zakleszczone w pojeździe. Zostały one ewakuowane na zewnątrz" - powiedział.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim mł. asp. Karol Kościuk wyjaśnił w rozmowie z PAP, że na trasie z Gołębiewa Wielkiego do Sobowidza, 27-letni kierowca audi z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. "Mężczyzna i jego 25-letnia małżonka zostali przetransportowani do szpitala. Kierowca został przetransportowany śmigłowcem LPR. Drugą pasażerką pojazdu była 15-letnia dziewczyna, która nie odniosła poważniejszych obrażeń i nie wymagała hospitalizacji" - wskazał.

Policja wyjaśnia okoliczności i przyczyny tego wypadku.