Pomorskie: Zablokowana DK 21 w Trzebielinie; samochód ciężarowy potrącił pieszego

DK 21 w Trzebielinie (Pomorskie) jest całkowicie zablokowana po wypadku z udziałem pieszego i samochodu ciężarowego. Policja wyznaczyła objazdy, w kierunku Miastka przez Starkowo, w kierunku Słupska przez Cetyń – poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej gdańskiego oddziału GDDKiA.

Do wypadku doszło we wtorek, ok. godz. 11 na drodze krajowej nr 21 w Trzebielinie (Pomorskie, pow. bytowski).

Jak podał dyżurny PID, samochód ciężarowy potrącił tam pieszego. Ranny został przetransportowany do szpitala.

DK 21 jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje policja.

Z informacji podanych za policją przez dyżurnego PID wynika, że objazd w kierunku Miastka wyznaczono przez Starkowo, a w kierunku Słupska trzeba jechać przez Cetyń.

Utrudnienie może potrwać jeszcze ok. godzinę.

