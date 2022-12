Pomorskie: Zawieszono wiechę na dachu przedzamcza zamku w Malborku

W piątek odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy, czyli symbolicznego zakończenia prac konstrukcyjnych w przebudowywanym przedzamczu zamku w Malborku.

Jak powiedział dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda, inwestycja jest z m.in. realizacją podstawowej misji muzeum, która polega na odbudowie zamku ze zniszczeń wojennych. "To jednak nie tylko odbudowa, ale także budowa przyszłości muzeum. Tutaj spotyka się przeszłość z przyszłością. Budujemy tutaj centrum kompetencyjne, naukowe centrum, które będzie służyło muzeum, a więc nowoczesne pracownie konserwatorskie, pracownię digitalizacyjną, nowoczesną bibliotekę i centrum badań nad dziedzictwem pokrzyżackim, czyli takie centralne miejsce, gdzie będzie można znaleźć informacje nie tylko o zamku malborskim i jego historii, ale także o wszystkich pozostałościach materialnych i niematerialnych, które zostały po krzyżakach" - wyjaśnił.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin wskazał, że prace związane z przebudową przedzamcza trwają od ponad roku. "Trzeba było tutaj odbudować dachy, ale i przeprowadzić badania archeologiczne i sprawdzić co ze starej struktury historycznej się wewnątrz zachowało. To są roboty budowlano-konserwatorskie. Przeznaczyliśmy na nie ponad 20 mln zł. Jesteśmy dokładnie na półmetku tych prac. Myślę, że trzymamy się harmonogramu, pod koniec 2023 roku te prace będą zakończone i można będzie powiedzieć, że przedzamcze jest udostępnione zamkowi do różnych działań i do zwiedzania" - mówił.

Wiceminister podkreślił, że w ramach prac dokonano przede wszystkim konserwacji reliktów architektury dawnych budynków gospodarczych. "Wykonano stropy i klatki schodowe. Zamykamy oczywiście dachy, wprowadza się tu stolarkę okienną. Najciekawszymi rzeczami jakie tu odkryto są relikty średniowiecznego pieca typu hypocaustum i kanałów grzewczych na sklepieniu piwnicy. Odkryte i zachowane też zostały relikty historycznego browaru i gorzelni" - wyjaśnił.

Zastępca dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku ds. naukowo - konserwatorskich Agnieszka Kowalska zaznaczyła, że budowa jest tylko częścią projektu związanego z przywróceniem do życia dawnego przedzamcza. "Poza tym, że po zakończeniu inwestycji zyskamy cztery nowe pracownie, równolegle realizujemy nową ofertę kulturalno-edukacyjną oraz współpracujemy z naszymi norweskimi partnerami projektu. Jesienią udało nam się zrealizować wspólne szkolenia i wspólnie pracujemy nad rozwiązywaniem problemów m.in. klimatu zabytkowych wnętrz, jakich na zamku nie brakuje" - powiedziała.

Projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych" realizowany jest w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Działanie 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Głównymi celami projektu są zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu zamkowego w Malborku, udostępnienie dziedzictwa kulturowego zespołu zamku w Malborku różnym grupom odbiorców, a także rozwój społeczno-gospodarczy regionu w wyniku oddziaływania projektu dzięki stworzeniu nowych miejsc pracy oraz podnoszeniu kompetencji kadry w wyniku prowadzonych szkoleń.