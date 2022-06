Pomorskie: Znaleziono ciało 17-latka, którego poszukiwano od tygodnia

W niedzielę na wysokości plaży Hel-Bór świadkowie zauważyli dryfujące ciało mężczyzny. Policjanci ustalili, że są to zwłoki 17-letniego Szymona, który w ubiegłym tygodniu zaginął w Jastarni.

Jak przekazał PAP oficer prasowy KMP w Pucku mł. asp. Łukasz Brzeziński, funkcjonariusze od ubiegłej niedzieli poszukiwali 17-letniego Szymona, który ostatni raz był widziany w nocy z soboty na niedzielę w Jastarni przy wejściu na plażę nr 49.

"Policjantom w akcji poszukiwawczej pomagała grupa poszukiwawczo-ratownicza. Do poszukiwań zaangażowano operatora drona, sonaru, nurków oraz policjantów z komisariatu wodnego policji z komendy wojewódzkiej" - przekazał Brzeziński.

Dodał, że policjanci przeprowadzili akcję zakrojoną na szeroką skalę: przeczesywali miejsca, w których mógł przebywać nastolatek, m.in. linię brzegową, wydmy, lasy, parki, skwery. "Policyjny śmigłowiec z Komendy Głównej Policji przeszukiwał z powietrza półwysep oraz teren pasa nabrzeżnego Morza Bałtyckiego oraz Zatoki Puckiej" - podsumował działania oficer prasowy.

Z jego relacji wynika, że w akcji wzięli udział również przewodnicy psów z Komendy Głównej Policji oraz pies wyszkolony techniką mantrailingu - forma tropienia polegająca na pracy tzw. górnym wiatrem, tj. podążaniu za indywidualnym zapachem człowieka i zidentyfikowaniu go na końcu śladu.

Metoda ta łączy naturalne zdolności psa do wyróżnienia konkretnego zapachu człowieka z całej palety zapachów oraz pójścia po jego śladzie od najstarszego do najświeższego. Jest ona zazwyczaj wykorzystywana podczas akcji ratunkowych lub akcji policyjnych do poszukiwania zaginionych osób, a także do tropienia niezidentyfikowanych sprawców przestępstw.

Oficer prasowy puckiej policji przekazał, że w niedzielę, przed godz. 11, dyżurny puckiej policji otrzymał zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że na wysokości plaży Hel-Bór świadkowie zauważyli dryfujące ciało mężczyzny. "Na miejsce skierowano policjantów z Komisariatu Policji w Juracie, którzy zabezpieczyli zwłoki" - powiedział.

Dodał, że policjanci wstępnie wykluczyli, aby ktoś przyczynił się do śmierci 17-latka.

Decyzją prokuratora ciało przewieziono do prosektorium i zostanie zbadane podczas sekcji.