Pomorskie: Zrzut ścieków komunalnych mógł być przyczyną zanieczyszczenia rzeki Strzelniczki

Trwa napowietrzanie zbiorników retencyjnych Strzelniczka II i Budowlanych II w Gdańsku, po tym jak pod koniec marca br. wyłowiono z jednego z nich setki martwych ryb. WIOŚ w Gdańsku wskazuje, że jest kilka przyczyn zanieczyszczenia rzeki i zbiorników - m.in. grzyb ściekowy w Żukowie.

W środę przy zbiorniku Strzelniczka II w Gdańsku zorganizowano konferencję prasową w trakcie której przedstawiono aktualną sytuację i podejmowane działania na zbiornikach.

"Po tych kilku dniach nasze działania - jako administratora zbiorników retencyjnych - skupiły się przede wszystkim na tym, żeby jak najszybciej przywrócić sytuację do normy" - mówił prezes Gdańskich Wód Ryszard Gajewski.

Wskazywał, że jest to działanie, które ma "odtworzyć życie w zbiornikach".

"Mamy już dużo większą wiedzę na temat procesów, które się dzieją w zbiorniku" - ocenił prezes i podkreślił, że w rzece i w zbiornikach doszło do "gwałtownego ubytku tlenu, w wyniku dostania się jakiejś substancji. Skonsumowało to bardzo szybko tlen i doszło do warunków beztlenowych w tym zbiorniku" - stwierdził.

Pod koniec marca br. spółka Gdańskie Wody otrzymała informację o możliwości skażenia rzeki Strzelniczka i zbiorników retencyjnych, do których wpływa rzeka, substancją nieznanego pochodzenia.

Rzeka Strzelniczka ma niespełna 17 km. Przepływa przez Pojezierze Kaszubskie i zasila dwa zbiorniki retencyjne o nazwie "Strzelniczka II" oraz "Budowlanych II", które chronią Gdańsk przez zalewaniem.

Jej wody, pomiędzy Żukowem a Lniskami, wpadają do Raduni, a następnie płyną w kierunku centrum Gdańska.

W trakcie środowej konferencji prezes Gdańskich Wód podkreślił, że na początku działań wokół zbiorników czuć było "dość intensywny zapach cebuli".

"W pierwszych dniach - czyli od niedzieli wyławiano ok. 100 martwych ryb dziennie. W tej chwili to jest połowa" - podał prezes Gajewski.

Podkreślił, że w zbiornikach pracują aeratory, które napowietrzają wodę. "We wtorek zamontowaliśmy kolejny aerator, który jest bardziej profesjonalny, o większej mocy" - mówił i zapewnił, że napowietrzanie zbiorników może potrwać wiele tygodni. "Widzimy po pomiarach, że idzie to w dobrym kierunku" - ocenił.

Dodał, że nad przebiegiem prac każdego dnia ekipy Gdańskich Wód będą pracowały na trzy zmiany.

Prezes Gajewski nie wskazał jaka substancja mogła zanieczyścić rzekę i zbiorniki retencyjne. "Badania trwają" - stwierdził i odesłał dziennikarzy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

"Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na odtworzeniu życia wodnego w zbiorniku" - zaznaczył.

Zbiornik Strzelniczka II znajduje się w pobliżu gdańskiego lotniska. W ubiegły piątek WIOŚ w Gdańsku wskazywał, że jednym z potencjalnych źródeł zanieczyszczenia może być system kanalizacji odprowadzający wody opadowe i pośniegowe z terenu portu lotniczego do Strzelniczki i przepływowych zbiorników retencyjnych.

Zaraz po tym, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski zapewniał, że zamknięto rowy melioracyjne, którymi spływają środki do odladzania samolotów.

W środę, w trakcie konferencji prasowej zadeklarował, że gdański port lotniczy pokryje koszty funkcjonowania dwóch aeratorów zamontowanych na zbiornikach (wypożyczenie jednego urządzenia na jeden dzień to koszt ok. 1,5 tys. zł, do tego należy doliczyć koszt związany obsługą urządzeń).

"Proszę, żebyście nie wyciągali wniosków, że skoro jest firma, która zamierza partycypować, żeby przywrócić właściwy stan na zbiorniku, to jest to ta winna firma" - mówił i zapewniał, że wynika to z "odpowiedzialności". "Tak jak wspieramy sport i kulturę, to jak w naszym sąsiedztwie dzieje się coś złego, to chcemy pomagać. Taka jest nasza rola" - stwierdził.

Obecna na konferencji wiceprezes spółki Gdańskie Wodociągi Magdalena Rusakiewicz zapewniła, że woda w Gdańsku jest zdatna do spożycia. "Pragnę zapewnić, że wszystkie badania, parametry wody, która wpada do Jeziora Straszyńskiego są w normie" - oświadczyła.

Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Radosław Rzepecki w rozmowie z PAP podkreślił, że inspektorzy byli w środę na miejscu i pobrali kolejne próbki wody do kontroli.

Zaznaczył, że we wtorek wojewoda pomorski zwołał koordynujące posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Przypomniał także, że WIOŚ w Gdańsku złożył do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na zanieczyszczeniu wód.

"Na to zanieczyszczenie złożyło się wiele czynników" - ocenił Rzepecki. Wskazał, że jednym z nich mogą być ścieki wylewane do rzeki. "W Żukowie na rzece odkryto grzyb ściekowy. Świadczy to o tym, że przez pewien czas musiały być tam wylewane ścieki komunalne" - oznajmił.

Jako kolejny powód wskazał system kanalizacji odprowadzający wody opadowe i pośniegowe z terenu portu lotniczego.

Zaznaczył, że wyniki próbek pobranych z rzeki i zbiorników retencyjnych będą znane po świętach Wielkanocy.

Za przestępstwo polegające na zanieczyszczeniu wód grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.