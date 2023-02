Pomysłowa membrana filtruje wodę i wytwarza prąd

Koreańska grupa inżynierów stworzyła niedrogą i łatwą w produkcji dwuwarstwową błonę, która odfiltrowuje z wody zanieczyszczenia i jednocześnie produkuje elektryczność. Zdaniem badaczy wodę będzie można nawet pić, a błona ma już trafić do jednej z fabryk.

Oczyszczanie wody pochodzącej z różnych źródeł - deszczu, oceanów, gruntu, rzek czy ścieków - wymaga zwykle użycia dużych nakładów energii - zwracają uwagę badacze z Korea Institute of Science and Technology (KIST). Koreańscy eksperci twierdzą, że można inaczej, ba - ich zdaniem można nawet energię w trakcie oczyszczania produkować.

Opracowali oni dwuwarstwową membranę, która działa w taki właśnie sposób. Pierwsza warstwa to membrana porowata, która prowadzi filtrację. Druga to polimer produkujący prąd. Woda przepływa prostopadle do powierzchni membrany, co w polimerze powoduje przepływ jonów w kierunku równoległym do powierzchni. Membrana odfiltrowuje przy tym 95 proc. cząstek większych niż 10 nm. Jak twierdzą badacze, usuwa więc skutecznie mikroplastik, a nawet metale ciężkie.

Wynalazek jest przy tym łatwy i niedrogi w produkcji - można do tego wykorzystać techniki druku i wytwarzać arkusze dowolnych rozmiarów.

Jego twórcy pracują teraz nad dodatkowym ulepszeniem filtracji, tak aby uzyskiwana woda nadawała się do picia. Zajmują się tym równolegle z przygotowywaniem membrany do zastosowania już w jednej z fabryk.

"Ta nowa technologia, która może rozwiązać problem niedostatku wody oraz wytwarzać ekologiczną energię, może znaleźć zastosowanie w systemach uzdatniania wody i awaryjnych źródłach energii" - mówi kierujący pracami dr Ji-Soo Jang (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202209076).