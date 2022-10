Ponad 100 cywilów wzięło udział w szkoleniu "Trenuj z wojskiem" na Wojskowej Akademii Technicznej

W sobotę w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie odbyło się szkolenie cywilów w ramach akcji "Trenuj z wojskiem". Uczestnicy poznali m.in.: budowę broni, zasady pierwszej pomocy i posługiwania się kompasem - powiedział podpułkownik Michał Gazda.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Szkolenia "Trenuj z wojskiej" odbywają się w weekendy na terenie 17 jednostek wojskowych w całym kraju. W sobotnim szkoleniu w WAT udział wzięło ponad 100 osób.

"Tutaj, na terenie strzelnicy numer 1 Wojskowej Akademii Technicznej, w ramach szkolenia zapoznawczego uczestnicy poznają podstawowe zasady budowy oraz używania broni krótkiej i długiej, podstawy pierwszej pomocy, przetrwania, posługiwania się kompasem i używania środków ochrony przed skażeniami" - powiedział w rozmowie z PAP zastępca szefa studium szkolenia wojskowego do spraw wojskowych podpułkownik Michał Gazda z Wojskowej Akademii Technicznej.

Jak podkreślił porucznik Adam Łożyński, wykładowca WAT, ochotnicy zostali podzieleni na grupy i skierowani do poszczególnych punktów szkoleniowych. "Na przykład na strzelnicy można nauczyć się jak rozłożyć i złożyć karabinek, czyli podstawową broń żołnierza polskiego. Można też sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu z broni krótkiej i długiej oraz skorzystać ze specjalnego trenażera typu śnieżnik, który jest nowoczesnym trenażerem, jednym z niewielu w Wojsku Polskim i w Europie" - dodał.

Oprócz strzelnicy przygotowany został m.in. punkt nawigacyjny, gdzie uczestnicy uczyli się pracy z busolą, kompasem i mapą czy zasad lokalizacji. "Podczas zajęć kursanci poznają zasady odnalezienia się w ciężkim terenie, jak znaleźć stronę świata, gdy nie mamy kompasu, jesteśmy sami w lesie bez GPS, czyli bez tej nowej technologii. Tego tutaj właśnie uczymy" - powiedział.

Jedna z kursantek - Aleksandra - powiedziała, że na szkolenie zapisała się, ponieważ była ciekawa, jak takie szkolenie wygląda i chciała zdobyć nowe doświadczenie. "Mam nadzieję, że nie przydadzą mi się te umiejętności w życiu, ale zdecydowanie warto je posiadać" - podkreśliła.

Według porucznika Łożyńskiego zainteresowanie udziałem w szkoleniu "Trenuj z wojskiem" jest bardzo duże. "Dużo chętnych zgłosiło swój udział nie tylko do WAT, ale też do innych jednostek. Dlatego przewidziany jest drugi termin tego szkolenia w akademii pod koniec października. Jeżeli ktoś jeszcze chce się zgłosić to musi to zrobić jak najszybciej" - dodał. Wyjaśnił, że zgłosić się może każda osoba pełnoletnia z polskim obywatelstwem. "Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o sprawność, płeć czy znajomość techniczną sprzętów wojskowych. Zapraszamy wszystkich chętnych" - powiedział.

Szkolenia "Trenuj z wojskiem" odbywają się z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej. Głównym organizatorem z ramienia WAT jest Studium Szkolenia Wojskowego, które zajmuje się szkoleniem podchorążych na rzecz akademii, we współpracy z batalionami szkolnymi, wydziałem inżynierii lądowej i geodezji oraz wydziałem nowych technologii i chemii.

Szkolenia "Trenuj z wojskiem" będą odbywały się w kolejnych jednostkach w każdą sobotę do 26 listopada. Wezmą w nich udział jednostki w Warszawie, Toruniu, Morągu, Hrubieszowie, Szczecinie, Dęblinie, Giżycku, Białymstoku, Lęborku, Tomaszowie Mazowieckim, Gołdapi i Ustce. Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów wojskowych dla wszystkich chętnych między 18 a 65 rokiem życia, którzy uprzednio zgłoszą się na szkolenie.