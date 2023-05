Ponad 2,3 mln zł od Fundacji Orlen dla Centrum Zdrowia Dziecka na m.in. karetki

Ponad 2,3 mln zł przekaże Fundacja Orlen Instytutowi „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". Środki będą przeznaczone m.in. na karetkę oraz dwa specjalistyczne samochody przystosowane do transportu preparatów żywieniowych - poinformowano w czwartek w Warszawie.

W czwartek przed Instytutem "Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka" prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i dyrektor IPCZD dr n. med. Marek Migdał poinformowali o kolejnym wsparciu placówki przez Fundację Orlen.

Fundacja przekaże ponad 2,3 mln zł na karetkę oraz dwa specjalistyczne samochody przystosowane do transportu preparatów żywieniowych. Środki pozwolą również na przebudowę wjazdu dla karetek i modernizację gabinetów zabiegowych w izbie przyjęć.

"Co roku blisko ćwierć miliona dzieci z całej Polski przewija się przez ten szpital. Historia tego szpitala była zawsze oparta na darczyńcach. Nasz szpital powstał dzięki darczyńcom" - powiedział dr n. med. Marek Migdał.

"Bardzo się cieszymy, że największa polska firma od kilku lat coraz intensywniej nas wspiera" - dodał. Jako "materialne dowody" wsparcia wskazał samochody sfinansowane przez Fundację Orlen, wykorzystywane w programie transplantacji nerek i wątroby. "Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce dla dzieci, który to robi" - zaznaczył.

Jak wyjaśnił, samochody służą one dostarczaniu worków żywieniowych i pakietów żywieniowych dla dzieci, które są w domu. Jest to ponad 500 dzieci na terenie całej Polski. "Gdyby nie to wsparcie, to (dzieci - PAP) musiałyby leżeć cały czas w naszym szpitalu" - wyjaśnił.

"Orlen to nie tylko i wyłącznie biznes. Orlen to również zadania społeczne. (...) W roku 2022 przekazaliśmy 314 mln złotych właśnie na cele społeczne" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Wskazał m.in. na fundacje, szpitale, domy dziecka i pomoc społecznościom lokalnym.

"Ale bardzo mocno inwestujemy właśnie m.in. w szpitale. To jest dla nas bardzo ważne. Musimy patrzeć sercem" - dodał. Zapewnił, że w przyszłości pomoc dla IPCZD będzie jeszcze większa.

Obajtek przypomniał, że Orlen powołał 5 fundacji i zasila je "coraz większym strumieniem finansowym". Dodał, że Orlen angażuje się też w wolontariat. W 2022 r. ok. 4 tys. pracowników firmy wzięło udział w 250 akcjach - przekazał prezes OKN Orlen.

W 2022 r. Fundacja Orlen sfinansowała zakup "Onkobusu", którym dowożone są dzieci na radioterapię. Dzięki jej wsparciu w Instytucie powstał też ośrodek jednodniowej hospitalizacji, w którym prowadzona jest specjalistyczna diagnostyka pacjentów ze schorzeniami układu pokarmowego.

Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD) jest jednym z największych szpitali pediatrycznych w Polsce. Leczone są w nim dzieci z całego kraju. Placówka pełni rolę instytutu naukowego podległego bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia oraz wysokospecjalistycznego szpitala.