Ponad 563 tys. osób zwiedziło w ub.r. Muzeum Auschwitz

Ponad 563 tys. osób zwiedziło w 2021 r. Miejsce Pamięci obejmujące były niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau. Muzeum Auschwitz podało w środę, że jest to niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, który zakończył się liczbą 502 tys. zwiedzających.

"Należy jednak pamiętać, że w okresie przed pandemią COVID-19 Miejsce Pamięci odwiedzało rokrocznie ponad 2 mln osób" - poinformował w środę PAP Paweł Sawicki z biura prasowego muzeum.

Zdaniem dyrektora Muzeum Auschwitz Piotra Cywińskiego "sytuacja cały czas jest trudna". "Taki spadek liczby odwiedzających, a także wiele ograniczeń wynikających ze stanu pandemii, wpływają na różne aspekty pracy muzeum. Niemniej jednak, zwłaszcza w miesiącach wakacyjnych, można było dostrzec wyraźny wzrost frekwencji rok do roku, sięgający nawet 60-70 proc. Mam nadzieję, że to pewna oznaka stopniowego powrotu do normalnej działalności" - wyraził nadzieję Cywiński.

Paweł Sawicki przypomniał, że z powodu COVID-19 placówka była w ub.r. całkowicie zamknięta dla odwiedzających przez 98 dni.

Jak dodał, w statystykach nadal dostrzec można efekt trwających ograniczeń w podróżowaniu. "Co prawda liczba osób przyjeżdżających do Miejsca Pamięci z zagranicy wzrosła, jednak stanowili oni 51 proc. wszystkich odwiedzających. Przed pandemią było to zwykle ok. 80 proc." - wyjaśnił.

Zdecydowana większość odwiedzających, bo aż 84 proc., poznawała historię Auschwitz dzięki przewodnikom-edukatorom oprowadzającym po ekspozycji. "Pomimo pandemii i wyjątkowo długiego okresu, w którym muzeum pozostawało niedostępne dla odwiedzających, liczba przewodników współpracujących z placówką utrzymała się na poziomie z lat ubiegłych. Obecnie to 340 osób, którzy oprowadzają w 21 językach. Co prawda wielu musiało znaleźć dodatkowe zatrudnienie, jednak otwarcie muzeum w drugiej połowie roku sprawiło, że stopniowo wracają do pracy" - powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor należącego do muzeum Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Paweł Sawicki dodał, że pomimo trudnej sytuacji epidemicznej udało się zorganizować w Miejscu Pamięci ok. 250 różnych działań edukacyjnych, w tym warsztatów, prezentacji, prelekcji i wykładów. "Jedną z odpowiedzi na wyzwanie doby pandemii był widoczny rozwój dodatkowych zajęć prowadzonych online. Nowością było wprowadzenie możliwości odbycia pobytów studyjnych online. Wzięło w nich udział 41 grup" - wskazał.

Sawicki zaznaczył zarazem, że ponad 1,7 mln osób korzysta z treści publikowanych na oficjalnych kontach Miejsca Pamięci w mediach społecznościowych. Liczba obserwujących anglojęzyczne konto na Twitterze przekroczyła 1,2 mln osób. W 2021 r. tweety publikowane przez muzeum wyświetlono 1,67 mld razy. Strona internetowa miała ponad 16,5 mln odsłon w ub.r.

Nowym sposobem upowszechniania wiedzy o historii Auschwitz online jest cykl dwujęzycznych podcastów "O Auschwitz".

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W 2020 r. zwiedziło je 502 tys. osób, a w 2019 r. - 2,32 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.