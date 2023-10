Ponad 60 proc. kandydatów na aplikacje prawnicze zdało egzamin wstępny – pokazują dane resortu sprawiedliwości, do których dotarła poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Jak przypomina gazeta, w sobotę 30 września br. 6 310 kandydatów przystąpiło do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Największym zainteresowaniem cieszy się aplikacja radcowska (3098 chętnych) oraz aplikacja adwokacka (2507 chętnych). Ostatecznie do egzaminów tych przystąpiło odpowiednio 2982 oraz 2394 osoby.

"To nieznacznie więcej niż rok temu, gdy było to 2760 kandydatów na aplikację radcowską i 2173 na adwokacką. Zdało wówczas ok. 44 proc. - czyli 2550 osób" - pisze "Rzeczpospolita".

Według wstępnych wyników, które zostały przekazane dziennikowi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zdawalność była znacznie wyższa niż przed rokiem.

"Egzamin wstępny na aplikację radcowską zdało 1799 osób (62,2 proc.). Najlepsze wyniki odnotowano w Białymstoku - na 70 kandydatów zdało 48, co stanowi prawie 69 proc., w Katowicach (64 proc.), w Poznaniu (63,5 proc.), we Wrocławiu (niemal 63 proc.) i w Warszawie (61 proc.) - pisze "Rzeczpospolita".

Najsłabsze wyniki padły natomiast w Koszalinie (zdało 8 z 24 przystępujących, co stanowi niecałe 35 proc.), oraz Kielcach (na 102 osoby zdało 48).

Jak informuje dziennik, w przypadku egzaminu adwokackiego o sukcesie może mówić 1447 osób, czyli 60,4 proc. kandydatów.

Najwyższa zdawalność była w Łodzi (72 proc.), w Warszawie (62,9 proc.) oraz Szczecinie (62,8 proc.), najniższa zaś w Toruniu (44 proc.) i Rzeszowie (48 proc).