Ponad 7 mld zł wydatków w budżecie Krakowa 2022

Ponad 7 mld zł wydatków zaplanowano w przyszłorocznym budżecie Krakowa, dochody mają wynieść 6 mld 288 mln zł. Deficyt - 759,5 mln zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji oraz z wolnych środków.

Prezentując projekt budżetu radnym prezydent Jacek Majchrowski zaznaczył, że będzie to pierwszy budżet realizowany po zmianach podatkowych wprowadzonych w rządowym programie Polski Ład. Dla samorządów oznacza to zmniejszenie wpływów z podatku PIT.

"Według aktualnych prognoz rządowych, Kraków w perspektywie 10 lat straci w wyniku Polskiego Ładu 4 mld 205 mln zł" - powiedział Majchrowski. Dodał, że w przyszłym roku strata ta jest szacowana na ok. 450 mln zł. Aby ją zrekompensować rząd przyjął ustawę przyznającą samorządów subwencję uzupełniającą - Kraków ma dostać 224,2 mln zł. "Problem w tym, że rekompensata pokryje niespełna 50 proc. straty w tej kategorii dochodów" - wyliczał prezydent Krakowa.

Subwencja uzupełniająca ma wpłynąć do budżetu miasta do 28 grudnia, co oznacza, że zwiększy ona poziom wykonania dochodów w roku 2021. "Podobnie jak innym samorządom w Polsce przyjdzie nam się zmierzyć w roku 2022 z wyjątkowo trudną sytuacją. Będziemy realizować budżet przy ograniczonych dochodach i równocześnie rosnących kosztach funkcjonowania samorządu. Wyzwanie to będą potęgować skutki wciąż trwającej pandemii, rosnące ceny energii elektrycznej i inflacja, która już dziś osiągnęła wysoki poziom, a tendencja jej zmian jest nadal wzrostowa. To wszystko wiąże się z drastycznym wzrostem kosztów, zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych" - podkreślał prezydent Majchrowski.

Dochody Krakowa w 2022 roku mają wynieść 6 mld 288 mln zł, a wydatki - to 7 mld 047 mln zł. Na wydatki bieżące miasto przeznaczy 5 mld 673 mln zł, a na pozostałe 1 mld 374 mln zł (z czego 1 mld 254 mln zł na inwestycje).

W przyszłym roku władze Krakowa chcą zrealizować 499 inwestycji, w tym 36 strategicznych, 337 programowych i 126 dzielnicowych. Jak mówił wiceprezydent Andrzej Kulig, podobnie jak w latach poprzednich przyjęto założenie, że wszystkie te przedsięwzięcia, które są obecnie na jakimkolwiek etapie realizacji, muszą być kontynuowane i mieć zapewnione finansowanie. W budżecie przewidziano pieniądze na te zadania, które są współfinansowane z funduszy bezzwrotnych głównie unijnych oraz z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

"Układając program inwestycyjny wzięliśmy pod uwagę sytuację w branży budowlanej, czyli niespotykany w ostatnich latach skokowy wzrost cen podstawowych materiałów i robocizny" - mówił Kulig. Dodał, że trwają jeszcze rozmowy z rządem o współfinansowaniu z budżetu centralnego części inwestycji w związku z przyjęciem przez Kraków roli miasta- gospodarza Igrzysk Europejskich 2023.

"Uważam, że jest to budżet optymalny, jak na czasy kryzysu związanego z pandemią. Dobrze się stało, że utrzymany został poziom wydatków na inwestycje, choć jest przesunięcie na inwestycje strategiczne" - mówił w imieniu klubu PiS radny Mariusz Kękuś.

Podkreślił, że w latach 2016-19 przy dobrej koniunkturze polityka miasta mogła być lepsza i miasto miałby obecnie mniejszy dług. "Dziś mamy wysoką inflację, rekordy są pobijane w USA, Niemczech i trudno się spodziewać, żeby w Polsce było inaczej. Mamy te same bolączki, co cały świat" - powiedział Kękuś. Dodał, że nie wierzy w szacunki, według których Kraków straci w 2022 roku aż 450 mln zł, bo wzrośnie CIT, samorząd otrzyma rekompensatę oraz dodatkowe środki na inwestycje, z których większość to kontynuacja. Wskazywał, że niepokojące jest rosnące zadłużenie Krakowa.

Szef klubu radnych KO Andrzej Hawranek nazwał projekt przyszłorocznego budżetu "budżetem równomiernego rozkładania rozczarowań". Mówił, że spadek dochodu z PIT wynika z rozwiązań podatkowych, które proponuje rząd, a miasto nie ma na to wpływu. "Konsekwencją tego jest spadek wydatków inwestycyjnych. Cóż, jak nie ma dochodów, to inwestycje należy ciąć i nie jest to dobre" - ocenił Hawranek. Krytykował, że z Wieloletniej Prognozy Finansowej znikły inwestycje, które były tam już zapisane. "Będziemy zabiegać, żeby zostały one przywrócone, mając świadomość ograniczeń budżetowych" - zapowiedział.

Rafał Komarewicz, który prezentował stanowisko klubu "Przyjazny Kraków", wskazał, że budżet 2022 roku powstał w zupełnie nowych realiach ekonomicznych i finansowych przy rekordowo wysokiej inflacji, wzroście cen energii i kosztów pracy. "Polski Ład to program, którym ma w złożeniu pomóc części polskiego społeczeństwa, ale na pewno mocno uderzy we wszystkie samorządy" - dodał.

Jak zauważył, co prawda samorząd dostanie rekompensatę, ale w tym roku i na to ogromne znaczenie dla finansów publicznych, bo wpływa na nadwyżkę operacyjną, która jest wyznacznikiem możliwości inwestycyjnych gminy i zaciągania nowych zobowiązań. "W budżecie nas rok 2022 nie ma nowych inwestycji niejednokrotnie bardzo potrzebnych ze względy na poprawę komfortu życia mieszkańców Krakwa" - mówił Komarewicz i podobnie jak szef klubu KO zapowiedział poprawki.

Przewodniczący klubu "Kraków dla mieszkańców" Łukasz Gibała mówił, że martwi go deficyt budżetowy i duże skumulowane zadłużenia Krakowa. "Stopy procentowe rosną. Koszt obsługi długu z roku na rok będzie coraz większy i to grozi zachwianiem stabilnością finansową miasta" - ocenił Gibała. Dodał, że martwi go dysproporcja między mniejszymi inwestycjami potrzebnymi lokalnym społecznościom, a dużymi inwestycjami strategicznymi. Krytykował też rosnące dokapitalizowania spółek miejskich - w 2022 przewidziano na ten cel 119 mln. "Mamy dużo mniejszą kontrolę jako radni, co dzieje się w tych spółkach niż w budżecie" - mówił.