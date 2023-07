Ponad połowa Polaków za obniżeniem podatku rodzinom z dziećmi

52 proc. Polaków opowiedziało się za rozwiązaniem, które uzależnia wysokość podatku od liczby dzieci; przeciwnych temu pomysłowi jest 33 proc. badanych - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanego na zlecenie "Super Expressu".

Respondentom zadano pytanie, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że "im więcej w rodzinie jest dzieci, tym mniejszy podatek powinna płacić rodzina".

Z badania wynika, że 52 proc. osób opowiedziało się za tym rozwiązaniem. 33 proc. odpowiedziało "nie", a 15 proc. wskazało na odpowiedź "nie wiem, trudno powiedzieć".

"To ma sens. Cieszę się, że Polacy tak podchodzą do tematu. Uważam, że pomoc państwa powinna zostać powiązana właśnie z liczbą dzieci, by promować dzietność" - uważa cytowany przez "SE" ekonomista Marek Zuber.

Jak dodaje, rozwiązanie, które uzależnia wysokość podatku od liczby dzieci jest korzystniejsze np. od 500 plus, bo promuje pracę, a w Polsce jest problem z pracownikami.

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 12-13 lipca na próbie 1043 dorosłych Polaków.