Poprzez kampanię chcą zachęcić kobiety do udziału w wyborach

Ruszyła kampania Wspieram Sukces Kobiet zachęcająca Polki do udziału w wyborach. Drugim jej zadaniem jest uświadamianie - zarówno wybierającym, jak i wybieranym - jak istotne jest włączenie kobiet do dyskusji o priorytetach rozwojowych Polski.

Zdaniem 89 proc. badanych, przemoc wobec kobiet jest bardzo istotnym problemem.

Inicjatorem kampanii jest Fundacja SPS przy merytorycznym wsparciu Uniwersytetu SWPS. Jej celem jest zachęcenie kobiet do głosowania w wyborach oraz zwrócenie uwagi na sytuację Polek i wzbudzenie w nich potrzeby zaangażowania się, która może przełożyć się na frekwencję. Drugim jej zadaniem jest uświadamianie - zarówno wybierającym, jak i wybieranym - jak istotne jest włączenie kobiet do dyskusji o priorytetach rozwojowych Polski.

Kobiety mają prawa wyborcze od 105 lat, a jednak blisko połowa z nich nie jest przekonana, czy będzie głosować. Z danych Ipsos z marca 2023 roku wynika, że pewność udziału w wyborach deklaruje jedynie 55 proc. respondentek w wieku 18-39 lat i 56 proc. w wieku 40-59 lat.

Problemy kobiet istnieją w debacie publicznej, jednak nie są w żaden sposób rozwiązywane - podkreśla Fundacja w komunikacie. Szacunki Centrum Praw Kobiet wskazują, że rocznie w wyniku przemocy domowej w Polsce życie traci od 400 do nawet 500 kobiet. Dane GUS mówią o tym, że w 1106 gminach w Polsce nie ma żadnej - ani publicznej, ani prywatnej - instytucji opiekuńczej dla dzieci do lat trzech. Ogranicza to możliwości kobiet do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka.

Akcja dla każdego - można ją wesprzeć m.in. w mediach społecznościowych

- W kampanię może zaangażować się każdy, na stronie wspieramsukceskobiet.pl dostępne są materiały wizualne do pobrania i gotowe do druku lub publikacji w sieci, jak logo, plakat czy tatuaż. Zachęcamy, by dołączyć do nas poprzez dystrybucję grafik wśród znajomych, wysłanie pocztówki do rodziny, wywieszenie plakatu w oknie lub witrynie i dzielenie się nimi w mediach społecznościowych. Zapraszamy do włączenia się w projekt sklepy internetowe, lokalne sklepiki, piekarnie, kawiarnie, księgarnie, punkty usługowe itp. z całej Polski - miejsca, gdzie każdego dnia bywają kobiety. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby Polek - mówi Olga Legosz z Fundacji SPS.

W ramach kampanii Fundacja SPS przeprowadziła badanie na grupie ponad 18 tys. respondentek na temat ważnych dla nich spraw. Wynika z niego, że najważniejszym problemem, zdaniem ankietowanych, jest przemoc wobec kobiet - kwestia ta jest bardzo istotna dla aż 89 proc.

Duża grupa ankietowanych (77 proc.) wskazuje również na problem braku żłobków i przedszkoli w wielu gminach. Z kolei 72 proc. badanych określa jako bardzo istotne ubóstwo starszych kobiet oraz kwestię wsparcia dla kobiet planujących ciążę i spodziewających się dziecka.

Kolejno 69 proc. respondentek uważa, że bardzo istotnym problemem są ograniczone możliwości pracy kobiet w związku z opieką nad dziećmi. Dwie na trzy badane sądzą, że bardzo istotna jest ochrona środowiska, 64 proc. - urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie, a 63 proc. - wsparcie matek samotnie wychowujących dzieci oraz zmiany w prawie alimentacyjnym.

Co dziesiąta niegłosująca badana jest rozczarowana politykami

W badaniu Fundacji SPS respondentki, które nie uczestniczą w wyborach, zostały poproszone o wskazanie powodu, dlaczego nie głosują. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią była ta, że nie odpowiada im program żadnej partii - deklaruje to 29 proc. badanych. Blisko 1/4 (23 proc.) deklaruje, że brak im czasu, możliwości dojazdu etc. Z kolei 14 proc. jest niezainteresowana polityką lub nie zna programów wyborczych, a 11 proc. - rozczarowana politykami, na których głosowała w przeszłości.

Kampanii Wspieram Sukces Kobiet towarzyszy dobrowolna i nieanonimowa ankieta dla kandydatów i kandydatek starających się o mandat posła czy posłanki w wyborach do Sejmu RP, które odbędą się już 15 października br. Projekt ma na celu wyłącznie zachęcenie kobiet do świadomego podejmowania działań wyborczych przez weryfikację poglądów kandydatów i kandydatek na tematy istotne z perspektywy kobiet, które umożliwiają większy stopień uczestnictwa Polek w życiu codziennym, ekonomicznym, politycznym i społecznym.

Akcję wspierają m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Aleksandra i Michał Żebrowscy, Justyna Szyc-Nagłowska, Magdalena Mołek, Joanna Koroniewska, Karolina Ferenstein-Kraśko, Aleksandra Domańska, Lara Gessler, Zofia Zborowska, Monika Mrozowska, Aleksandra Kwaśniewska, Natalia Klimas-Bober, Martyna Kaczmarek i Krzysztof Jankes Jankowski.