Poręba: jesteśmy gwarantem tego, że nowe konkrety PiS wejdą w życie i będą służyć Polakom

Nigdy nie zawiedliśmy ws. danego słowa, zawsze to, co obiecywaliśmy, było realizowane; Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem, tego że trzy nowe konkrety PiS wejdą w życie i będą służyć Polsce i Polakom - mówił we wtorek szef sztabu PiS, europoseł Tomasz Poręba.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej politycy PiS podsumowali weekendową konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Jak mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek, przez ostatnie miesiące politycy PiS odbywali liczne spotkania z mieszkańcami miast i miasteczek w całej Polsce, by wypracować program ugrupowania na kolejną kadencję, a kulminacyjnym momentem była właśnie weekendowa konwencja, w której udział wzięło prawie 5 tys. osób.

Podczas wydarzenia prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia, zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Szef sztabu PiS, europoseł Tomasz Poręba ocenił, że był to bardzo udany weekend. "Dziesiątki paneli, rozmów, spotkań, a nade wszystko to na co czekali Polacy, którzy (...) mówili jakie maja oczekiwania wobec naszego rządu, naszej formacji politycznej. Jakie mają propozycje, co chcieliby zmienić, usprawnić, co chcieliby ulepszyć" - mówił.

Jak dodał te pierwsze trzy nowe konkrety PiS to "konkretny efekt tych rozmów, które miały miejsce w ostatnich latach, miesiącach z Polakami" - powiedział Poręba.

Polityk podkreślił jednocześnie, że Prawo i Sprawiedliwość te postulaty i propozycje zrealizuje. "Dlatego, że nigdy nie zawiedliśmy danego słowa. Zawsze to, co obiecywaliśmy, było realizowane. Prawo i Sprawiedliwość jest właśnie gwarantem, takim bardzo rzetelnym, uczciwym i wiarygodnym gwarantem tego, że te wszystkie propozycji, o których mówimy, te trzy nowe konkrety PiS wejdą w życie i będą jeszcze bardziej służyć Polsce i Polakom" - deklarował Poręba.

Szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki w trakcie konferencji prasowej zaznaczył, że ekspertami PiS są Polacy. "To z Polakami odbyliśmy setki, tysiące spotkań i których zaprosiliśmy na ten programowy ul, w trakcie którego odbyło się 10 paneli dyskusyjnych: gospodarka, rodzina, rolnictwo, kultura, sport, edukacja, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, zdrowie, suwerenna Polska w zjednoczonej Europie" - wyliczał. Jak dodał, te wszystkie dyskusje, które się toczyły podczas weekendowego wydarzenia, to "wiele pomysłów, idei, które przekładają się na konkrety, o których mówimy".