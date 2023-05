Poręba o decyzji KE: dodatkowe pieniądze dla polskiej wsi, to jest coś, co każdego rolnika na pewno ucieszy

Dodatkowe pieniądze dla polskiej wsi, to jest coś co każdego rolnika na pewno ucieszy - mówił europoseł PiS Tomasz Poręba o zatwierdzeniu przez KE programu Polski o wartości ok. 122,6 mln euro. Program ma na celu wsparcie sektora podstawowej produkcji rolnej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.

O zatwierdzeniu programu poinformował w poniedziałek unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Poręba odnosząc się we wtorek do tej informacji stwierdził, że jest to m.in. efekt presji polskiego rządu oraz pięciu krajów, które w kryzysie zbożowym wsparły nasz kraj. "I bardzo dobrze współpracowały z Komisją Europejską, czego efektem są te rozporządzenia i te decyzje, które pozwalają polskim rolnikom poczuć się bezpieczniej, dalej przygotowywać się do czekających żniw i pracować w kontekście przyszłych zbiorów" - mówił.

Europoseł wyraził opinię, że aktywność komisarza Wojciechowskiego "budzi tutaj duże uznanie". "Te wszystkie jego działania są też w porozumieniu z rządem PiS. Myślę, że dodatkowe pieniądze dla polskiej wsi, to jest coś co każdego rolnika na pewno ucieszy" - stwierdził Poręba.

Komisarz Wojciechowski we wpisie na Twitterze wskazał, że "Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram przejściowych i kryzysowych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w dniu 9 marca 2023 r. w celu wsparcia środków w sektorach, które mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia ekologicznej transformacji i zmniejszenia zależności paliwowej".

"Nowe ramy zmieniają i częściowo przedłużają tymczasowe ramy kryzysowe, przyjęte 23 marca 2022 r., aby umożliwić państwom członkowskim wspieranie gospodarki w kontekście obecnego kryzysu geopolitycznego, zmienione już 20 lipca 2022 r. i 28 października 2022 r. W ramach programu pomoc będzie polegać na ograniczonej wysokości pomocy w formie dotacji bezpośrednich" - podał Wojciechowski.

"Celem działania jest wsparcie uprawnionych beneficjentów poprzez łagodzenie skutków rosnących kosztów kluczowego nakładu do produkcji rolnej - paliwa, a tym samym zapewnienie stabilnego poziomu cen" - dodał Wojciechowski.