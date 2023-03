Poręba o decyzji MKOL: nie ma czegoś takiego jak sportowiec neutralny

Decyzja MKOL to błąd wizerunkowy i strategiczny; nie ma czegoś takiego jak sportowiec neutralny, to zawsze będzie Rosjanin, którego kraj bombarduje, morduje niewinnych ludzi na Ukrainie - mówił europoseł PiS, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Poręba w Polsat News.

MKOL przywrócił we wtorek możliwość startów Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych pod flagą neutralną pod warunkiem, że nie wspierali oni aktywnie wojny na Ukrainie oraz nie są związani z wojskiem i klubami wojskowymi. Decyzja w sprawie ich udziału w igrzyskach zapadnie później.

Poręba mówił w środę, że z dużym rozczarowaniem przyjął tę decyzję. "Nie ma czegoś takiego jak sportowiec neutralny. Jednak to zawsze będzie Rosjanin, którego kraj bombarduje, morduje niewinnych ludzi na Ukrainie" - powiedział.

"Tę decyzję traktuję jako takie de facto przyzwolenie na obecność Rosji na różnych zawodach sportowych" - dodał.

Jak ocenił, gdyby kraje te dopuszczono do udziału w igrzyskach, "było by przekroczeniem czerwonej linii".

"To olbrzymi błąd MKOL, wizerunkowy, ale też strategiczny błąd, który nie powinien się zdarzyć" - ocenił Poręba.

Premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że "decyzja MKOL o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji to skandal i zdrada prawdziwego ducha sportu".

"Poleciłem ministrowi sportu Kamilowi Bortniczukowi, aby przekazał władzom MKOL nasz stanowczy sprzeciw. Zrobimy co w naszej mocy, żeby sport pozostał wolny od rosyjskich wpływów" - zapowiedział premier.

W lutym Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz przedstawiciele 34 innych państwa podpisali oświadczenie, w którym podkreślili dążenie do wykluczenia Rosjan i Białorusinów z międzynarodowego sportu, w tym z przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu.

We wtorek po ogłoszeniu decyzji MKOL, Polski Komitet Olimpijski wyraził ubolewanie z tego powodu. Jednocześnie podtrzymał zdecydowany sprzeciw wobec udziału zawodników z tych państw w igrzyskach.

Od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, zgodnie z zaleceniem MKOl z 28 lutego, większość związków sportowych wykluczyła lub ograniczyła możliwość startu Rosjan i Białorusinów w zawodach.