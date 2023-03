Poręba: prezes Kaczyński w niedzielę pojawi się w Wadowicach

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę 2 kwietnia, w rocznicę papieża Jana Pawła II, pojawi się w Wadowicach; na trasę ma wrócić w kolejnych tygodniach po świętach Wielkiejnocy - zapowiedział w środę europoseł PiS Tomasz Poręba w Polsat News.

Polityk wskazał, że PiS ma rozpisany wstępny plan kampanii wyborczej do wyborów. Dopytywany, kiedy pojawią się propozycje programowe, odparł, że "zaczniemy to już przed wakacjami". "To będą pierwsze propozycje programowe. Będą na pewno kolejne, w kolejnych miesiącach. Ten program się teraz tworzy podczas spotkań z ludźmi" - mówił.

Poręba zapowiedział też powrót prezesa PiS do objazdu po kraju.

"Już w najbliższą niedzielę będzie w Wadowicach. Tam jest szykowany koncert w dzień, kiedy będziemy czcić Ojca Świętego w rocznicę śmierci" - powiedział. Dodał, że w kolejnych tygodniach po świętach wielkanocnych szef PiS będzie brał udział w spotkaniach. "Dzięki niemu wygrywaliśmy wiele wyborów, on jest nam bardzo potrzebny. Potrzebujemy Jarosława Kaczyńskiego, na pewno będzie aktywnie w tej kampanii obecny" - mówił Poręba.

Poręba był też pytany o doniesienia, że w najbliższych wyborach PiS miałoby wystawić w wyborach obecnych europosłów partii. "Na tę chwilę nie ma dyskusji o powrocie europosłów do polskiego Sejmu, ale oczywiście trudno wykluczać jakiekolwiek scenariusze. Zobaczymy, co będzie w przyszłości" - zaznaczył.