Porozumienie apeluje do prezydenta Dudy o weto ws. noweli ustawy medialnej

Politycy Porozumienia zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy, by zgodnie ze swoimi wcześniejszymi deklaracjami zawetował przegłosowaną w piątek nowelę tzw. ustawy medialnej. Lepiej jechać na narty, niż podpisać "lex TVN" - powiedział rzecznik partii Jan Strzeżek.

Sejm opowiedział się w piątek przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, mającą na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. Tak skonstruowane przepisy uniemożliwiają amerykańskiemu koncernowi Discovery posiadanie większości udziałów w Grupie TVN. Wcześniej w piątek uchwałą Senatu dość niespodziewanie - przy sprzeciwie opozycji - zajęła się sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu.

Rzecznik koła Porozumienia Jan Strzeżek przypomniał, że jego partia od początku sprzeciwiała się przegłosowanym w piątek zmianom w ustawie o radiofonii i telewizji. "My, od samego początku, jako Porozumienie mówiliśmy: nie możemy pozwolić na to, żeby politycy decydowali, które media mogą funkcjonować, bo dzisiaj PiS może zdecydować, że nie może istnieć TVN, jutro może uznać, że nie może istnieć TOK FM, Onet, Polsat i finalnie doprowadzić do tego, że jedyną twarzą mediów w Polsce będzie wyłącznie twarz (prezesa TVP) Jacka Kurskiego" - mówił Strzeżek na piątkowej konferencji prasowej.

Posłanka Porozumienia Iwona Michałek przypomniała, że to m.in. tzw. ustawa lex TVN przyczyniła się do odejścia Porozumienia i jego lidera Jarosława Gowina z rządu. "W tej chwili widzimy, że rząd Zjednoczonej Prawicy zjeżdża absolutnie w dół. Nie mają żadnego pomysłu na Polskę, mają wszędzie konflikty i chcą przykryć tą ustawą podwyżki cen prądu - przypominam 23 proc., podwyżki cen gazu - przypominam 54 proc., a także ogromną inflację. To jest po prostu próba przykrycia bardzo wielu niedobrych rzeczy, które się w Polsce dzieją" - oceniła Michałek.

Powiedziała również, iż oczekuje, że prezydent Andrzej Duda - zgodnie ze swą zapowiedzią sprzed kilku miesięcy - zawetuje zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji. "Mówimy: sprawdzam. Panie, prezydencie, mówił pan, że takiej ustawy pan nie poprze, więc oczekujemy w tej chwili decyzji pana prezydenta i informacji przed świętami jeszcze, że pan takiej ustawy nie poprze. To jest bardzo ważne dla Polski" - przekonywała Michałek.

"Dla Polski, panie prezydencie, apelujemy: +lepiej jechać na narty, niż podpisać +lex TVN+" - dodał Jan Strzeżek.

Podczas posiedzenia Komisji Kultury posłowie opozycji wskazywali, że zostało ono zwołane niezgodnie z art. 152 regulaminem Sejmu, który przewiduje m.in., że "zawiadomienie członków komisji powinno nastąpić co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem komisji, na zasadach i w trybie określonych przez Prezydium Sejmu, chyba że posiedzenie zwołane zostało w wyniku decyzji podjętych na posiedzeniu Sejmu".

Opinię posłów opozycji podzielił obecny podczas obrad komisji prawnik z Biura Legislacyjnego Sejmu. Posłanka PiS Joanna Lichocka przekonywała natomiast, że "nie ma żadnego złamania prawa". "Uzus parlamentarny jest taki, że komisje są zwoływane bardzo często z godziny na godzinę" - tłumaczyła Lichocka.

24 sierpnia prezydent Andrzej Duda, pytany, czy ma zamiar podpisać tzw. ustawę medialną, powiedział w TVP Info: "To jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów. Z dwóch względów: po pierwsze ze względu na ochronę własności, do której wiadomo jaki stosunek mają Amerykanie, a po drugie, z uwagi na wartość wolności słowa, która generalnie w USA, generalnie w mediach jest dosyć bezwzględna".

Na początku września szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot i prezydencki minister Andrzej Dera mówili, że prezydent jest gotowy zawetować nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji w przyjętym przez Sejm kształcie.