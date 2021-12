Porozumienie chce odwołania odpowiedzialnego za akcję szczepień przeciw COVID-19 Michała Dworczyka

Partia Porozumienie chce odwołania pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień szefa KPRM Michała Dworczyka. W przyszłym tygodniu ugrupowanie ma przedstawić propozycje pakietu ustaw mających usprawnić walkę z pandemią.

W czasie sobotniej konferencji prasowej w Poznaniu rzecznik Koła Parlamentarnego Porozumienie Jan Strzeżek przyznał, że wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Dworczyka musi być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. "Mam głęboką nadzieję, że inne środowiska opozycyjne podejdą do tego apelu poważnie, i że będą chciały razem z nami, razem z Porozumieniem Jarosława Gowina doprowadzić do odwołania ministra Dworczyka" - zaznaczył.

"Rozmowy trwają. Inne kluby i koła opozycyjne również widzą to, że minister Dworczyk po prostu się nie sprawdził. Akurat w przypadku Narodowego Programu Szczepień można w dość łatwy sposób rozliczać ministra Dworczyka z efektów. Jesteśmy na 23. miejscu w UE pod względem odsetka osób zaszczepionych, co jest wynikiem po prostu słabym. Wynik jest słaby - minister Dworczyk do odwołania" - powiedział.

Podkreślił, że fakt, iż do tej pory zaszczepiło się 55 proc. Polaków to "koronny dowód, że pan minister Dworczyk powinien zostać odwołany".

Strzeżek zaznaczył, że rząd PiS pomimo zapowiedzi nie jest w stanie zgłosić konkretnych ustaw, dzięki którym można by realnie walczyć z pandemią.

"Na początku tygodnia przedstawimy cały pakiet rozwiązań, które będziemy chcieli wprowadzić. Mamy głęboką nadzieję, że będą one miały szersze poparcie niż tylko strony opozycyjnej. (...) skoro rząd jest nieudolny, skoro rząd jest nieskuteczny, skoro rząd nie umie realnie walczyć z pandemią, to w takim razie niech odda pole opozycji i poprze nasze projekty" - wskazał.

Dopytywany nie chciał zdradzić, jakie konkretnie zapisy będą zawierać proponowane przez jego ugrupowanie projekty. "Nie możemy nikogo zmuszać do szczepień, mimo, że to jest najskuteczniejsza metoda walki z koronawirusem i tylko szczepienia, i tylko i wyłącznie przestrzeganie obostrzeń doprowadzi do tego, że cała pandemia będzie tylko i wyłącznie przykrym wspomnieniem" - zaznaczył.

Paszporty covidowe będą najlepszym rozwiązaniem, bo bez paszportu covidowego, bez certyfikatu nie można byłoby wejść do restauracji, kina, na stadion, na koncert. To rozwiązałoby wiele problemów. Albo pokazuje się paszport covidowy i mówi się - jestem zaszczepiony, jestem bezpieczny dla reszty uczestników, albo przestawia się negatywny test z ostatnich 72 godzin" - mówił Strzeżek.

Pytany o ocenę działań ministra zdrowia Adama Niedzielskiego powiedział, że szef resortu nie jest w stanie przekonać swojego obozu politycznego do wprowadzenia rozwiązań realnie walczących z pandemią. "Ma jeszcze czas, żeby skutecznie walczyć z pandemią. Na razie idzie mu to co najmniej średnio, co widzimy po codziennych wynikach zachorowań i codziennej statystyce zgonów" - wskazał Strzeżek.

Ocenił, że sejmowy klub PiS nie jest w stanie, w ramach swojego środowiska politycznego, przeprowadzić odpowiednich do walki z pandemią zmian w prawie.

"Jeżeli dalej twarzami PiS-u w kwestii walki z pandemią będą radykalni antyszczepionkowcy, często wariaci, Anna Maria Siarkowska czy Janusz Kowalski, to statystyki dotyczące zgonów każdego dnia będą wyższe" - podkreślił.