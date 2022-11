Porozumienie: trzeba stworzyć jak najsilniejsze bloki na wybory, możliwa współpraca z PSL, Polską 2050 czy Agrounią

Jeżeli chcemy wygrać z obozem rządzącym, potrzebne są jak najsilniejsze bloki wyborcze; możliwe jest stworzenie wspólnej listy z PSL, być może Polską 2050 oraz innymi środowiskami, np. Agrounią - powiedział PAP szef sejmowego koła Porozumienie Michał Wypij.

"Jeżeli chcemy wygrać z obecnym obozem władzy, to musimy stworzyć jak najsilniejsze bloki wyborcze, nie wykluczamy żadnego wariantu. Najbardziej prawdopodobny jest dzisiaj wariant dwóch list" - powiedział w rozmowie z PAP w piątek szef koła Porozumienie Michał Wypij, wskazując, że możliwe jest stworzenie wspólnej listy z PSL oraz "być może z Polską 2050 oraz innymi środowiskami, np. Agrounią". "Każdy rozmawia z każdym" - zaznaczył.

Polityk stwierdził jednak, że możliwa jest jakaś zmiana ordynacji wyborczej, która "zmieni reguły gry". "Jako środowisko, które najlepiej poznało PiS wiemy, że trzeba z dystansem podchodzić do ich zapowiedzi. W każdej chwili mogą zmienić zdanie i zmienić zasady gry, chociażby poprzez zmianę granic okręgów wyborczych; my wiemy, że rządzący gotowi są zrobić wszystko, by utrzymać władzę i to bez względu na wcześniejsze zapewnienia" - zaznaczył, pytany o zapowiedzi obozu rządzącego, że zmiana ordynacji wyborczej to projekt na następną kadencję parlamentu.

Wypij dodał, że możliwa jest zatem i taka sytuacja, w której jedyną szansą na wygranie wyborów okaże się stworzenie wspólnej listy opozycji.

"Przede wszystkim najpierw porozumienie programowe, wizja, koncepcja, propozycja dla Polaków, a na końcu zobaczymy, w jakich blokach, w jakiej konstrukcji będą największe szanse na zwycięstwo i odebranie władzy tym, którzy obecnie Polsce szkodzą" - stwierdził polityk. Zaznaczył, że podstawą porozumienia opozycji jest dążenie do uruchomienia środków z unijnego Funduszu Odbudowy, a także "jak najmocniejsze zakotwiczenie" Polski w NATO i Unii Europejskiej. "To jest to, co nas łączy, a dalej musimy rozmawiać i pracować, by mieć gotowy plan dla Polski - zarówno na pierwszy dzień po PiS, a także na całą kadencję" - oświadczył.

Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka podkreśliła natomiast, że ugrupowanie prowadzi obecnie rozmowy z PSL, ale "są one na wstępnym etapie". Pytana przez PAP o ewentualne rozmowy z Agrounią odparła, że "na chwilę obecną takich nie prowadzimy".

Koło Porozumienia Jarosława Gowina w Sejmie liczy obecnie 5 osób - poza Wypijem i Sroką jest to lider partii Jarosław Gowin oraz posłowie Stanisław Bukowiec oraz Iwona Michałek; do sierpnia 2021 roku Porozumienie było częścią koalicji rządzącej.

Pod koniec października wicemarszałek Sejmu, polityk PSL Piotr Zgorzelski w rozmowie z Programem Pierwszym Polskiego Radia wykluczył, by Jarosław Gowin mógł startować ze wspólnych list z PSL; nie wykluczył jednak tego w przypadku innych członków Porozumienia.