Porozumienie Zielonogórskie: Potrzebna kampania nt. szczepień dzieci skierowana do obywateli Ukrainy

Pilnie potrzebna jest ogólnopolska kampania edukacyjna na temat szczepień dzieci skierowana do obywateli Ukrainy - uważają lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego. Według nich informacje o możliwości zaszczepienia dzieci powinny być przekazywane w urzędach, aptekach i poradniach.

Jak informuje Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, lekarze rodzinni podkreślają, że gotowi są do szczepienia dzieci do 18. roku życia - obywateli z Ukrainy, ale - jak zaznacza - do tej pory tylko nieliczni rodzice wyrażają zainteresowanie tą formą profilaktyki. "Eksperci szukają skutecznego sposobu na edukację uchodźców i mają nadzieję, że rząd, ministerstwo zdrowia także podejmie w tej sprawie działania" - czytamy w komunikacie Porozumienia Zielonogórskiego.

"Najczęściej z małymi pacjentami mamy zgłaszają się z powodów sezonowych infekcji, alergii, urazów czy przedłużenia recepty. Wiele dzieci, które trafiają do nas, nigdy nie było szczepionych. Teraz, kiedy załatwili już większość spraw związanych z pobytem w Polsce, jest dobry czas, by z nimi rozmawiać o profilaktyce, uświadamiać, edukować. Warunek jest jeden - chętni rodzice z dziećmi muszą do nas po prostu przyjść. Każdej mamie, która do mnie przychodzi z dzieckiem, mówię o szczepieniach, namawiam. Z różnym skutkiem" - zauważa, cytowany w komunikacie, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie Wojciech Pacholicki.

Jak podano w nim, szacuje się, że w Ukrainie z programów profilaktycznych szczepień korzystało przed wojną zaledwie 30-40 proc. rodziców. "W ostatnich latach te niskie dane jeszcze się pogorszyły. Tym bardziej trzeba zabiegać o to, by u nas, w Polsce, z darmowego programu szczepień obywatele Ukrainy mogli i chcieli skorzystać" - wskazano.

"Specjaliści medycyny rodzinnej przekonani są, że pilnie konieczna jest ogólnopolska, szeroko zakrojona kampania edukacyjna" - czytamy. Według lekarzy rodzinnych, podczas wydawania obywatelom Ukrainy numerów PESEL urzędnicy powinni informować o możliwości zaszczepienia dzieci, powinny być dostępne informacje w języku ukraińskim rozdawane w urzędach, aptekach, poradniach. "Tym bardziej warto namawiać, bo w Polsce szczepienia obowiązkowe są bezpłatne. Dla wszystkich" - podkreślono.

"Szczepienia ratują życie. Dzięki szczepieniom możemy zapobiec chorobom, które nadal prowadzą do zgonów. Nie mówiąc o tym, że epidemie chorób zakaźnych - to pokazał covid - nadal są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Za pomocą szczepień te groźne choroby można wyeliminować, ale trzeba o tym informować, a do tej pory takiej woli ze strony państwa i ministerstwa zdrowia nie widzę" - wskazał Pacholicki.

Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę do Polski przyjechało w poszukiwaniu schronienia 2,96 mln osób.

Dzieci, które przekroczyły granice Polski w związku z wojną na Ukrainie, przebywające w naszym kraju powyżej trzech miesięcy, są objęte obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych. Dzieci przebywające przez okres krótszy niż trzy miesiące mogą dobrowolnie poddać się szczepieniom ochronnym określonym w programie szczepień ochronnych (PSO) jako obowiązkowe dla obywateli RP. Szczepienie noworodkowe przeciw gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, jak i dalsze szczepienia przewidziane w PSO, są obowiązkowe dla dzieci ukraińskich urodzonych w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 już od 25 lutego. Kwestię szczepień dzieci, a także szczepień akcyjnych i poekspozycyjnych unormowano na początku marca.

W Polsce zaszczepiono ponad 3,4 tys. ukraińskich dzieci i młodzieży oraz 52 tys. dorosłych - podał we wtorek dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Dariusz Poznański.