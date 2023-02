Portal i.pl: sprawą byłego prezesa TK Bohdana Zdziennickiego zajmie się w Trybunale Konstytucyjnym sędzia Krystyna Pawłowicz

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Bohdana Zdziennickiego, prezesa TK w stanie spoczynku – poinformował portal i.pl, który dowiedział się, że sprawą zajmie się sędzia Krystyna Pawłowicz.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak ustalił portal i.pl chodzi o zachowanie Zdziennickiego podczas przesłuchania w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach, gdzie toczy się śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku motocyklisty. Doszło do niego w kwietniu ubiegłego roku na trasie S8 niedaleko Zambrowa (Podlaskie), gdy mężczyzna uderzył w barierki, tuż obok przejeżdżającego auta, w którym podróżował były prezes TK ze swoją żoną - byłą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf.

Portal i.pl przypomniał, że z pierwszych informacji medialnych wynikało, jakoby małżeństwo nie zatrzymało się po tym wydarzeniu i nie wezwało pomocy do poszkodowanego. "Nie braliśmy udziału w tym wypadku. Prawdopodobnie tylko blisko jechaliśmy" - stwierdziła jednak Małgorzata Gersdorf w rozmowie z portalem Prawo.pl. Sam wypadek został zarejestrowany przez kamerę w jednym z samochodów. Na nagraniu widać jedynie ostatnią fazę wypadku, kiedy 26-latek przejeżdżał obok samochodu sędziów, po czym uderzył w barierki.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Suwałkach - dodał portal. Do tej pory zostali przesłuchani wszyscy świadkowie zdarzenia. Przeprowadzono również eksperyment procesowy, a także wykonano oględziny motocykla i samochodu marki subaru - auta, którym kierował Zdziennicki. Do prokuratury wpłynęła też opinia biegłego, jednak według śledczych pozostawiała ona wciąż pewne wątpliwości, co do przyczyn i przebiegu zdarzenia. Dlatego konieczne było powołanie drugiego biegłego z zakresu mechaniki pojazdowej i ruchu drogowego. Ten ma wydać już ostateczną opinię, która pozwoli zakończyć śledztwo.

"Opinia powinna zostać sporządzona jeszcze w pierwszym kwartale 2023 roku" - przyznał w rozmowie z portalem i.pl rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.

Portal ustalił, że do TK trafił wniosek Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, w którym domaga się on pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego Bohdana Zdziennickiego. Anna Wołoszczak z biura prasowego TK, w rozmowie z portalem i.pl poinformowała, że nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy Zdziennickiego.

Portal poinformował, że zawiadomienie o popełnieniu przez sędziego Bohdana Zdziennickiego przewinienia dyscyplinarnego związane jest z jego zachowaniem w prokuraturze w Suwałkach. Sam Zdziennicki na początku tego roku udzielił jednak wywiadu portalowi Salon24, w którym przyznał, że "podczas ośmiogodzinnego przesłuchania w prokuraturze, mogły go faktycznie ponieść emocje".

Zgodnie z ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Zdziennickiemu grozi upomnienie, nagana, obniżenie wynagrodzenia sędziego Trybunału w wysokości od 10 do 20 proc. na okres do 2 lat, a nawet złożenie mandatu sędziego Trybunału z urzędu. Portal poinformował, że w drodze losowania do rozpatrzenia sprawy Zdziennickiego wyznaczono sędzię Krystynę Pawłowicz.