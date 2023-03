Portal Opoka przypomina nauczanie papieża Jana Pawła II zawarte w encyklikach

Co tydzień w ramach cyklu "Posłuchaj Jana Pawła II" portal Opoka będzie promował jedną z czternastu encyklik św. Jana Pawła II w formie audio. Jak zaznaczył redaktor naczelny portalu, ks. Marek Gancarczyk, nauczanie papieża to źródło inspiracji i ważny punkt odniesienia.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II wydał czternaście encyklik. Wszystkie papieskie dokumenty dostępne do tej pory w formie tekstowej, od środy także można odsłuchać. Jest to owoc współpracy z wydawnictwem Paulinianum" - powiedział ks. Marek Gancarczyk.

"Co tydzień w ramach cyklu +Posłuchaj Jana Pawła II+ będziemy promować jedną z encyklik, zachęcając w jej redakcyjnym opracowaniu do sięgnięcia do papieskiego nauczania" - powiedział redaktor serwisu Maciej Górnicki.

Pierwszą encykliką papieża Polaka jest "Redemptor hominis", która ukazała się w marcu 1979 r. Jan Paweł II wspomina w niej chwilę wyboru na stolicę Piotrową i zarysowuje program swojego pontyfikatu. Zaznacza w dokumencie, że "człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez Tajemnice Wcielenia i Odkupienia".

Kolejne encykliki Jana Pawła II poświęcone są m.in. Duchowi Świętemu, Maryi, miłosierdziu Bożemu, obronie życia, sprawom społecznym, nauczaniu moralnemu Kościoła, posłannictwu misyjnemu czy ekumenizmowi. Ostatnia z nich - "Ecclesia de Eucharistia" - ukazała się w kwietniu 2003 r. Ojciec Święty przypominał w niej m.in., że "Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej".

Jak zaznaczył red. naczelny ks. Gancarczyk, "nauczanie polskiego papieża jest jak studnia bez dna, z której można pić bez końca". "W najbliższą niedzielę należy iść na marsz w obronie czci św. Jana Pawła, ale też słuchać jego nauki" - wskazał duchowny.

Według prof. o. Jarosława Kupczaka OP, wykładowcy na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, "w czasach moralnego chaosu, w nauczaniu św. Jana Pawła II zawartym w encyklikach można odnaleźć punkt odniesienia". Przyznał, że papieskie nauczanie może także służyć modlitwie. Dodał, że dzięki poznawaniu papieskiego nauczania "na nowo włączamy się w to wielkie dzieło jego pontyfikatu i żywy nurt wiary Kościoła".

Dokumenty w formie audio dostępne są na stronie: https://opoka.org.pl/Encykliki-audio.

Każda encyklika podzielona została na rozdziały czytane przez artystów i dziennikarzy: Dariusza Kowalskiego, Marcina Kwaśnego, Andrzeja Mastalerza, Zbigniewa Moskala, Rafała Porzezińskiego, Jerzego Zelnika i Wojtka Żołądkowicza.