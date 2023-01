Portret Kopernika z epitafium w katedrze fromborskiej na znaczku pocztowym

Portret Mikołaja Kopernika, który widnieje na epitafium ufundowanym mu w XVIII w. przez kanoników warmińskich znalazł się na znaczku pocztowym. Prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski zapowiedział, że w 2023 roku poświęconym Kopernikowi, zostanie wydany jeszcze jeden okolicznościowy znaczek i karta pocztowa.

Okolicznościowy znaczek z wizerunkiem Mikołaja Kopernika został zaprezentowany w środę na konferencji prasowej w Warszawie, w niedzielę we Fromborku odbędzie się uroczyste wprowadzenie go do obiegu.

"Poczta Polska w sposób szczególny dba o to, by upamiętniać ważne osoby i wydarzenia w historii" - powiedział prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski na prezentacji znaczka i podkreślił, że Kopernik bez wątpienia był jednym z najważniejszych Polaków w dziejach. Falkowski przypomniał, że 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin Kopernika i 480. rocznica jego śmierci.

"Znaczek przedstawia wyjątkowy portret Kopernika, który znajduje się w epitafium w bazylice we Fromborku" - przypomniał prezes Poczty Polskiej i zapowiedział, że wprowadzenie go do obiegu odbędzie się w najbliższą niedzielę we Fromborku.

"Oprócz emisji tego znaczka Poczta Polska planuje wydanie jeszcze jednego znaczka poświęconego Mikołajowi Kopernikowi oraz kartę pocztową z wizerunkiem naszego uczonego" - zapowiedział Falkowski.

Rektor bazyliki katedralnej we Fromborku ks. dr Jacek Wojtkowski przypomniał, że w bieżącym roku przypada nie tylko okrągła 550. rocznica urodzin Kopernika i 480. rocznica jego śmierci. "Przypada także 500. rocznica administrowania przez Kopernika diecezją warmińską. Działo się to w 1523 roku po śmierci biskupa Fabiana Luizjańskiego, a przed wyborem Maurycego Ferbera. Kapituła warmińska w tym czasie wyznaczyła na administratora diecezji Kopernika, stało się to 30 stycznia 1523 roku" - powiedział ks. dr Wojtkowski.

Ks. Wojtkowski zapowiedział, że w bieżącym roku we Fromborku odbędzie się wiele imprez poświęconych Kopernikowi - już w dniu urodzin odbędzie się nabożeństwo i event artystyczny "Stół urodzinowy Kopernika". W maju w rocznicę śmierci opera krakowska wystawi prapremierę musicalu "Kopernik". W czerwcu w Lidzbarku Warmińskim i Fromborku będzie obradować Konferencja Episkopatu Polski. Biskupi mają odwiedzić także Stoczek Klasztorny.

"Latem będziemy kontynuować Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, ponieważ do Fromborka przyjeżdża się ze względu na Kopernika, i ze względu na instrument organowy" - podkreślił ks. Wojtkowski. Dodał, że w sierpniu zaplanowano także trzecią edycję festiwalu Copernicus Open.

Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Obchodów Roku Mikołaja Kopernika w Województwie Warmińsko-Mazurskim i Archidiecezji Warmińskiej ks. dr Tomasz Garwoliński podkreślił, że na Warmii już rozpoczęły się obchody kopernikańskie - zainaugurowano je w miniony weekend. Ks. Garwoliński podkreślił, że nie bez powodu Warmia podkreśla swoje związki z astronomem. "Kopernik prawie 40 lat spędził na Warmii, tu był kanonikiem, tu pracował i zmarł, we Fromborku jest pochowany" - mówił ks. dr Garwoliński i przypomniał, że młodego Kopernika po zakończeniu studiów we Włoszech na Warmię sprowadził wuj - Łukasz Watzenrode, który był biskupem warmińskim.