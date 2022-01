Pos. Kopiec (Lewica): rząd powinien wycofać się z Polskiego Ładu

Polski Ład to projekt, z którego rząd powinien się wycofać; nie da się naprawić czegoś, co z założenia jest źle skonstruowane – przekonywał w poniedziałek w Katowicach współprzewodniczący Nowej Lewicy na Śląsku pos. Maciej Kopiec. Działania antyinflacyjne rządu uznał za nieskuteczne.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przed katowickim biurem poselskim premiera Mateusza Morawieckiego, przedstawiciele Lewicy wymieniali problemy, które - ich zdaniem - powinny skłonić rząd do oddania władzy: wysoką inflację, podwyżki cen prądu, gazu, żywności i innych artykułów oraz porażka - w ocenie Lewicy - Polskiego Ładu.

"Żaden projekt PiS nie wzbudził tak wielu kontrowersji i tak wielu negatywnych komentarzy z każdej praktycznie grupy społecznej jak Polski Ład (…).Dzisiaj apel jest jeden: oddajcie władzę, przestańcie rządzić, przestańcie rujnować ten kraj" - apelował pos. Kopiec.

Parlamentarzysta podawał przykłady osób, które straciły na Polskim Ładzie, jak emerytowany górnik i kierowca z Rybnika, który dostał emeryturę niższą o ok. 400 zł. Mówił też o właścicielce piekarni z Gliwic, która z powody podwyżki cen gazu zdecydowała o zamknięciu prowadzonego od 40 lat rodzinnego biznesu.

"Na Śląsku Polski Ład brzmi bardzo dwuznacznie - doskonale Ślązacy wiedzą od lat, w jaki sposób polska centralna władza urządza nam życie na Śląsku. Natomiast dzisiaj ten ład można nazwać nieładem - to jest kwintesencja tego, co od sześciu lat robi rząd PiS-u w Polsce" - uważa poseł Lewicy.

"Jesteśmy dzisiaj pod biurem pana (premiera, Mateusza) Morawieckiego, żeby mu przypomnieć i powiedzieć, jak wygląda życie zwykłych ludzi. Wiemy o tym, że zza szyby limuzyny tego życia nie widać, że pan Morawiecki może być oderwany od rzeczywistości i nie wiedzieć, czym żyją ludzie, a tak naprawdę - za co nie mają żyć" - powiedział Maciej Kopiec.

Jak ocenił, odpowiedzialność za obecny stan ponosi wyłącznie rząd. "Tu nie ma żadnej innej odpowiedzialności - to nie jest Unia Europejska, to nie jest cokolwiek innego. Rząd PiS traktuje ludzi jako maszynki do głosowania; jako osoby, którem można propagandowo okłamać, które można w telewizji oszukać, tymczasem jakie są efekty tych rządów - każdy z nas widzi" - podsumował współprzewodniczący śląskich struktur Nowej Lewicy.

Przypomniał, iż Lewica złożyła w parlamencie projekt ustawy "Stop drożyźnie", zakładający "natychmiastowe utworzenie funduszu rekompensat błędów Polskiego Ładu".