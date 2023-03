Poseł Kacper Płażyński domaga się szczegółowych wyjaśnień w sprawie akcji "Russian Friendly"

Poseł Kacper Płażyński zarzuca marszałkowi woj. pomorskiego Mieczysławowi Strukowi (PO) politykę prorosyjską i domaga się przekazania dokumentacji dotyczącej zaangażowania w akcję "Russian Friendly". Urząd Marszałkowski nie zgadza się z zarzutami i stwierdza, że akcja zakończyła się w 2014 r.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na konferencji prasowej w poniedziałek w Gdańsku poseł Płażyński przypomniał, że na początku lutego informował o sprawie zaangażowania samorządu województwa pomorskiego w akcję "Russian Friendly".

"W 2014 roku, kiedy Rosja napadła Ukrainę, samorząd województwa pomorskiego, pan marszałek Struk, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna i organizacja +Polska Friendly+, zdecydowali o tym, żeby ruszyć do mieszkańców Rosji z ofertą przyjazdu do województwa pomorskiego. I ok, ja to rozumiem. Mimo że Rosja, jaka była już wiedzieliśmy w tamtym czasie, ale jednak po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 roku wiele się zmieniło" - mówił.

Poseł Kacper Płażyński podkreślił, że marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk odmawia ujawnienia okoliczności, w jakich stał się honorowym patronem akcji "Pomorskie Russian Friendly".

"Zamiast odpowiedzi na moje pytania otrzymałem pismo bez żadnej wartości merytorycznej, a także pisma przedprocesowe od marszałka i zarządu województwa pomorskiego" - podkreślił. Dodał, że chce zobaczyć oficjalne dokumenty dotyczące zaangażowania Mieczysława Struka, samorządu województwa i Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w akcję "Russian Friendly". "Poinformowano mnie, że dokumenty te zostały zniszczone. Składam więc pismo z prośbą o przekazanie protokołu zniszczenia tych dokumentów" - zapowiedział.

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP) Michał Piotrowski "ubolewa nad tym, że poseł Kacper Płażyński nie zna założeń polityki zagranicznej swoich partyjnych kolegów".

Piotrowski wskazał, że dysponuje pismami z różnych ministerstw z lat 2016-2018 kierowanych do UMWP. "Wszystkie te pisma albo sugerują i zapraszają do włączenia się we współpracę polsko-rosyjską, realizowaną na poziomie tych właśnie ministerstw, albo wręcz oczekują, że samorząd pomorski w takie działania się włączy" - mówił.

Piotrowski dodaje, że posiada również m.in. dokumenty z lutego 2022 roku, dotyczące publikacji przez Radio Gdańsk komunikatu z konferencji organizowanej przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. "Tutaj, cytując Radio Gdańsk +mimo trudnych czasów, między muzeami trwają przyjacielskie relacje+. Chodzi o relacje między muzeami w Gdańsku i muzeami w Kaliningradzie. Tę informację pokazuje również TVP w Gdańsku, pisze o tym także redakcja Dziennika Bałtyckiego i wszystkie te relacje łączy to, że opisują tę współpracę w samych superlatywach, jako niewątpliwy sukces" - powiedział Michał Piotrowski.

"Skoro polski rząd przez te wszystkie lata realizował różnego rodzaju współprace z Rosją, skoro chwalono się tą współpracą, skoro określano ją jako przyjacielskie relacje, to skąd takie zainteresowanie akcją +Russian Friendly+, która rzeczywiście zakończyła się w 2014 roku i od tego momentu jest już akcją zupełnie zamkniętą" - podsumował Michał Piotrowski.