Poseł Kaleta: Nie tylko rosyjscy, ale także ukraińscy więźniowie wcielani są do wojsk sowieckich

Nie tylko rosyjscy, ale także ukraińscy więźniowie wcielani są do wojsk sowieckich. Skazani za zabójstwo czy pedofilię trafiają na wojnę i na polu walki robią to samo, co czynili przed wyrokiem – powiedział w czwartek PAP poseł Piotr Kaleta, wiceprzewodniczący sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie rozpoczęła współpracę z funkcjonariuszami zakładów karnych z terenu Ukrainy. Dla mundurowych zza wschodniej granicy na terenie kampusu mundurowego SWWS, znajdującego się w Kaliszu, prowadzone są szkolenia.

Celem jest zapoznawanie z rozwiązaniami dotyczącymi opieki nad skazanymi, stosowanymi w polskich jednostkach penitencjarnych.

Wykładowca i psycholog SWWS kpt. Tomasz Barna zauważył, że funkcjonariusze z ukraińskich więzień borykają się "z poważnym problemem etycznym".

"Funkcjonariusze, w momencie ewakuowania ich z okupowanych terenów, stają przed dylematem, czy uciekać z rodzinami i porzucać miejsce pracy, wypuszczać więźniów, czy zostawać na miejscu i sprawować opiekę" - powiedział Barna.

Z rozmów z mundurowymi - jak powiedział - wynika, że ich sytuacja na terenach okupowanych jest bardzo trudna, ponieważ są postrzegani przez okupanta jako wrogowie.

"Na przykład policjanci poddawani są torturom, żeby ich zmusić do współpracy albo sami rezygnują ze służby i kolaborują z najeźdźcą" - powiedział Barna.

Obecnie nieznane są statystyki dotyczące liczby więźniów w Ukrainie, ponieważ tamtejsze władze nie uwzględniają jednostek, które zostały przejęte przez okupantów.

"Jeżeli Rosjanie zajmują więzienie to zazwyczaj przejmują skazanych i włączają ich do swoich wojsk" - powiedział kapitan.

Zdaniem wiceprzewodniczącego sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych posła Piotra Klety "To nie jest najgorsza rzecz o jakiej słyszałem. Słyszałem o bardzo złych rzeczach, ale nie o wszystkim mogę też mówić. Większość komisji, które mam z ramienia MSWiA i MON są niejawne, ale informacje są bardzo niepokojące" - powiedział.

Parlamentarzysta potwierdził, że do wojsk sowieckich wcielani są nie tylko więźniowie rosyjscy, ale także ukraińscy.

"Na wojnę trafiają skazani np. za zabójstwo czy pedofilię, dzieją się tam straszne rzeczy" - powiedział.