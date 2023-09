Poseł KO o głosowaniu za granicą: limit 24 godzin na liczenie głosów dotyczy tylko wyborów, a nie głosów referendalnych

Limit 24 godzin na liczenie głosów dotyczy tylko wyborów, a nie głosów referendalnych, ponieważ do liczenia głosów referendalnych nie stosuje się przepisów Kodeksu Wyborczego - powiedział w środę poseł Robert Tyszkiewicz (KO), przedstawiając opinię Sejmowego Biura Analiz na temat wyborów i referendum za granicą.

Poseł Robert Tyszkiewicz (KO), który jest szefem sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą na konferencji prasowej w Sejmie powiedział, że zwrócił się do Biura Analiz Sejmowych z prośbą o opinię na temat 24-godzinnego limitu na policzenie głosów wyborców przez komisje za granicą oraz konieczność włączenia do procesu liczenia głosów z referendum powszechnego.

"Mam trzy jednobrzmiące opinie ekspertów konstytucjonalistów: profesorów Anny Rakowskiej, Marka Chmaja i Sławomira Patyry mówiące jasno, jak komisje powinny liczyć głosy w nadchodzących wyborach" - poinformował. "Komisje powinny w pierwszej kolejności policzyć wyniki wyborów do Sejmu i Senatu, sporządzić protokół i przekazać go, a następnie przystąpić do liczenia wyników referendum" - powiedział. Jego zdaniem, "to kluczowa sprawa z punktu widzenia zmieszczenia się w limicie 24 godzin, który dotyczy komisji za granicą".

Dodał, że "w swojej opinii eksperci Biura Analiz Sejmowych jasno informują, że do liczenia wyników referendum nie stosuje się limitu 24 godzin, ponieważ do liczenia głosów referendalnych nie stosuje się przepisów Kodeksu Wyborczego".

Dodał, że jako przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą będzie wnioskował, "aby uzyskane ekspertyzy przesłać do wszystkich polskich konsulatów i wszystkich ambasad, tak, aby informacja, w jaki sposób należy liczyć głosy, dotarła do wszystkich zaangażowanych w organizację wyborów".

Wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach i referendum w jednym z 402 obwodów głosowania. Aby oddać głos należy zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski można składać do 10 października.

W czwartek Minister Spraw Zagranicznych wydał rozporządzenie ws. utworzenia za granicą 402 obwodów głosowania.

Ze względu na stan wojny w Ukrainie odstąpiono od organizowania wyborów w tym kraju. Ponadto w dwóch krajach - Białorusi i Rosji - z uwagi na sytuację za naszą wschodnią granicą, wybory zostaną przeprowadzone jedynie w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych w Mińsku i w Moskwie.

Aby oddać głos należy zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski można składać do 10 października 2023 r.

Są trzy sposoby na złożenie wniosku: przy użyciu usługi e-Wybory (https://ewybory.msz.gov.pl/), poprzez złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie), poprzez złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).

W tegorocznych wyborach liczba obwodów głosowania jest znacznie większa od liczby obwodów utworzonych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w przeszłości. W 2015 r. głosowanie odbyło się w 250 obwodach, w 2019 r. w 320.