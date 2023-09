Poseł KO o projekcie rozporządzenia MSZ ws. obwodów głosowania za granicą: to sukces środowisk polonijnych

To, że po tylu tygodniach oczekiwania MSZ wreszcie wydało projekt rozporządzenia, który przewiduje utworzenie za granicą 402 obwodów głosowania, to sukces wszystkich środowisk polonijnych, które robiły wszystko, by zmusić MSZ do znaczącego zwiększenia liczby komisji - ocenił poseł KO Robert Tyszkiewicz.

Opublikowany we wtorek projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych przewiduje utworzenie za granicą 402 obwodów głosowania, które zostały zaproponowane przez Konsulów RP, po dokonaniu przez nich analizy aktualnych potrzeb Polaków przebywających w poszczególnych okręgach konsularnych, z uwzględnieniem zmian dotyczących obecności polskich obywateli na świecie, warunków w okręgach konsularnych oraz mając na uwadze potencjał organizacyjny urzędów konsularnych.

Poseł Robert Tyszkiewicz (KO), który jest szefem sejmowej komisji Łączności z Polakami za Granicą powiedział na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie, że po wielomiesięcznym oczekiwaniu MSZ ogłosiło projekt rozporządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych za granicą. "Na liście znalazły się 402 komisje, w których nasi rodacy będą mogli najpierw zapisać się do udziału w głosowaniu, a następnie będą mogli oddawać głosy" - podkreślił poseł KO.

Tyszkiewicz zwrócił uwagę, że jest to lepszy wynik, niż jeszcze niedawno zapowiadało MSZ na sierpniowym posiedzeniu komisji Łączności z Polakami za Granicą. "MSZ na sierpniowym posiedzeniu komisji zapowiadało powołanie 360 komisji. Dzisiaj mamy informację zawartą w projekcie o 402, więc to jest znaczący postęp" - zaznaczył poseł KO.

Ale - jak dodał - "chciałbym podkreślić, że my przekazaliśmy ministrowi spraw zagranicznych listę pełnych oczekiwań Polonii co do liczby komisji i te oczekiwania opiewają na 431 komisji".

"To jest lista, którą przygotowała Polonia z przekonaniem, że taka ilość komisji pozwoli bezpiecznie przeprowadzić proces głosowania i zapobiec skandalowi konstytucyjnemu jakim byłoby unieważnienie - choć jednego głosu, choć w jednej komisji - głosowania naszych rodaków" - powiedział Tyszkiewicz.

Zdaniem posła KO, "presja ma sens". "Bo fakt, iż dzisiaj po tylu tygodniach oczekiwania MSZ wreszcie tę listę ogłasza i że ogłasza w liczbie 402 komisji, to sukces wszystkich środowisk polonijnych, które tworzyły w tej sprawie petycje, które przeprowadziły spektakularną akcję nacisku na polskie konsulaty i ambasady, które przeprowadziły ogromną akcję rekrutacji chętnych do pracy w komisjach, po to, aby zmusić MSZ do znaczącego zwiększenia liczby komisji" - podkreślił poseł KO.

Senator KP-PSL Kazimierz Michał Ujazdowski, który jest szefem senackiej komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przedstawił sprawozdanie z prac senackiej komisji z kilkoma rekomendacjami. Podkreślił, że jedną z nich jest docenienie młodej Polonii. "Młodej generacji ludzi, którzy osiągnęli sukcesy zawodowe, sukcesy na niwie społecznej szczególnie w Europie i USA, w większym niż dotychczas stopniu to środowisko powinno być partnerem Rzeczypospolitej" - powiedział Ujazdowski.

"Domagamy się także tego, by skończyć z radykalnym rozproszeniem środków wydatkowanych na Polonię. Dzisiaj wydatkuje je kilka agend rządowych. Wiemy, że na początku kadencji odebrano te środki Senatowi. To jest jeden wielki chaos. W nowej kadencji, po zwycięstwie opozycji, musimy doprowadzić do uporządkowania i do transparentnych wydatków na wsparcie inicjatyw środowisk polonijnych" - podkreślił senator KP-PSL.

Jak dodał, "mamy też pomysły nowatorskie pomysły na to, jak skutecznie bronić praw Polonii". O tym nowatorskim pomyśle opowiedział obecny na konferencji były Rzecznik Praw Obywatelskich, kandydat opozycji do Senatu Adam Bodnar. "Na bazie doświadczeń doszliśmy do wniosku, że w Polsce przydałoby się powołanie nowej instytucji - Rzecznika Praw Polonii" - oświadczył Bodnar.

Wyjaśnił, że Rzecznik Praw Polonii powoływany byłby w ramach Kancelarii Senatu. "Byłby to urzędnik wysokiego szczebla w Kancelarii Senatu, wybierany w drodze otwartego konkursu przy zaangażowaniu komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu oraz komisji ds. Emigracji oraz Łączności z Polakami za Granicą przy wsparciu takim obserwacyjnym ze strony odpowiedniej komisji sejmowej" - podkreślił były RPO.

Dodał, że "nominacji dokonywałby marszałek Senatu". "Kancelaria Senatu zapewniałaby odpowiednie wsparcie biurowe, infrastrukturalne dla pracy takiej osoby" - zaznaczył Bodnar.