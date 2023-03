Poseł Konfederacji z interwencją poselską w stołecznym ratuszu

Odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. wiedzy warszawskich urzędników na temat "ustawiania kontraktów na wywóz śmieci" oraz "kompletu dokumentacji" domaga się poseł Konfederacji Robert Winnicki. W czwartek poseł udał się z interwencją poselską do stołecznego ratusza.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Interwencja poselska Winnickiego ma związek z zatrzymaniem sekretarza m.st. Warszawy, a wcześniej ministra skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierza Karpińskiego w śledztwie dotyczącym załatwiania kontraktów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie. Decyzją sądu Karpiński trafił na 90 dni do aresztu.

Poseł Winnicki poinformował na briefingu prasowym, że skierował do stołecznego ratusza dwanaście pytań, domaga się przedstawienia "kompletu dokumentacji" dotyczącej m.in. wiedzy urzędników miasta stołecznego Warszawy na temat - jak powiedział - "ustawiania kontraktów na wywóz śmieci z warszawskim Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania".

Jego pytania dotyczą m.in. tego czy do stołecznych urzędników "dochodziły sygnały świadczące o nieprawidłowościach dotyczących ustawiania kontraktów na wywóz śmieci", a także kto kontrolował działania sekretarza Karpińskiego w zakresie nadzoru gospodarki odpadami w Warszawie i czy przetargi dotyczące przetwarzania odpadów były "zdominowane przez jedną firmę".

"Tak zwany biznes śmieciowy potrafi być bardzo dochodowy, a jest tym bardziej dochodowy, jeśli przetarg jest ustawiony" - powiedział poseł konfederacji.

Winnicki uznał też, że "ratusz rządzony przez Rafała Trzaskowskiego to miejsce korupcyjnych układów". "Widzimy to dzisiaj jasno, że układy korupcyjne mamy nie tylko na poziomie państwa, nie tylko afery związane z rządem PiS, ale również w bardzo wielu samorządach rządzonych przez Platformę Obywatelską, przez centrolewicową opozycję, mamy do czynienia z kolesiostwem, z układami o charakterze ustawek i mafijnych przekrętów" - powiedział poseł Konfederacji.

Włodzimierz Karpiński usłyszał zarzuty przyjęcia prawie 5 mln zł łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy. Karpiński nie przyznaje się do winy. Jego pełnomocnik mec. Michał Królikowski zapowiedział złożenie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Prezydent Warszawy Rafała Trzaskowski poinformował w środę, że Karpiński został zawieszony w pełnieniu obowiązków sekretarza miasta. "W Polsce, w którą wierzę i o którą będę walczył obowiązuje zasada domniemania niewinności. W Polsce PiS obowiązuje zasada domniemania winy. Włodzimierz Karpiński został zawieszony w pełnieniu obowiązków Sekretarza m.st. Warszawa. Ale o tym, czy jest winny czy niewinny, zdecyduje sąd" - napisał Trzaskowski.