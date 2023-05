Poseł Michał Wypij: chciałbym wystartować w wyborach do Sejmu, rozważam start na prezydenta Olsztyna

B. polityk Porozumienia Michał Wypij, który w 2019 r. zdobył mandat posła z listy PiS, przyznaje, że chciałby startować do Sejmu, "ale nie z listy obozu rządowego". Działacze PO z Warmii i Mazur nie chcą jednak Wypija na liście. "Był w kancelarii premiera, uczestniczył w psuciu kraju" - argumentują.

Michał Wypij, do niedawna polityk Porozumienia, w wyborach w 2019 r. startował z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu olsztyńskim (otrzymał ponad 14 tys. głosów); w listopadzie został wiceszefem klubu parlamentarnego PiS. Po wystąpieniu parlamentarzystów Porozumienia z klubu PiS w sierpniu 2021 r. współtworzył koło tego ugrupowania i został jego szefem. Wystąpił z Porozumienia w lutym tego roku po zawarcia przez Porozumienie sojuszu z AgroUnią.

Start Michała Wypija w wyborach do Sejmu z list PO to tajemnica Poliszynela warmińsko-mazurskich działaczy tej partii. "Partyjne doły są oburzone tym pomysłem. Przecież Wypij się szczycił pracą w kancelarii premiera, głosował razem z PiS za ustawami psującymi kraj. Nie rozumiemy, czemu w ogóle bierze się jego kandydaturę pod uwagę" - powiedział PAP jeden z czołowych działaczy PO w regionie. Jak przyznał, podczas ubiegłotygodniowej wizyty szefa PO Donalda Tuska w regionie w kuluarach był to jeden z głównych tematów rozmów.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w nadchodzących wyborach do Sejmu mają wystartować wszyscy obecni posłowie PO z Warmii i Mazur. W przypadku umieszczenia na liście Wypija działacze PO liczą się z tym, że mógłby on odebrać mandat któremuś z nich.

Wypij w rozmowie z PAP zauważył, że liczby zdobytych przez niego głosów w poprzednich wyborach nie powinno się lekceważyć. "Mam takie poczucie, że znacząco mogę podnieść jakość listy, na której się znajdę. W ostatnich wyborach uzyskałem dobry wynik, ponad 14 tys. głosów. Startowałem z ostatniego miejsca, byłem debiutantem. Sądzę, że dzięki pracy w Sejmie i dobrej kampanii ten wynik dziś mógłby być dużo większy" - dodał poseł. Nie chciał wprost potwierdzić, że prowadzi rozmowy z PO dotyczącego jego startu do Sejmu.

"Nie mam dosyć Sejmu, chciałbym jeszcze coś udowodnić, chciałbym odebrać obecnemu obozowi władzę i przerwać proces szkodzenia Polsce" - podkreślił. Dodał, że "cały czas rozmawia ze wszystkimi partiami i środowiskami w Sejmie". "Oczywiście nie ma tematu startu z listy obecnego obozu władzy, to jest dla mnie jasne" - zaznaczył Wypij, który obecnie jest posłem niezrzeszonym.

Według nieoficjalnych informacji PAP rozmowy z Wypijem ws. startu do Sejmu prowadzić ma przewodniczący PO na Warmii i Mazurach Jacek Protas.

"Czy (Wypij) wystartuje i ktokolwiek wystartuje, to będę mówił, jak gremia decyzyjne zabiorą głos na ten temat. Rozmawiam z wieloma osobami na ten temat (wyborów), bo jestem na takim etapie, gdzie się rozmawia i o starcie. To jest moja sprawa z kim rozmawiam" - powiedział Protas pytany, czy wśród jego rozmówców jest Wypij. Polityk nazwał pytania PAP w tej sprawie "prymitywnymi".

"Protas wie, że jak Wypij będzie na liście to narazi się nam wszystkim" - skomentował rozmówca PAP z PO.

Michał Wypij powiedział PAP, że ostatecznej decyzji ws. swojego startu w wyborach sejmowych spodziewa się latem. "Rozważam różne warianty, m.in. start na prezydenta Olsztyna. Oczywiście z własnego komitetu wyborczego" - zaznaczył.

W wyborach samorządowych w 2018 r. Michał Wypij jako kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Olsztyna zajął trzecie miejsce zdobywając prawie 14 tys. głosów.