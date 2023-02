Poseł PSL o listach opozycji na wybory: nie można wszystkich wrzucić do jednego worka

Ludzie, którzy chcą głosować na Klaudię Jachirę nie chcą głosować na Marka Biernackiego i odwrotnie; Trzeba im dać szansę. Nie można wszystkich wrzucić do jednego worka - powiedział w piątek poseł Władysław Teofil Bartoszewski (PSL), pytany o listy wyborcze opozycji na nadchodzące wybory.

Bartoszewski podkreślił w piątek w Polsat News, że większość analityków politycznych wskazuje, iż optymalnym rozwiązaniem są dwie, maksymalnie trzy listy opozycji w wyborach do Sejmu.

"Ludzie, którzy chcą głosować na panią poseł Klaudię Jachirę nie chcą głosować na Marka Biernackiego i odwrotnie. I trzeba im dać szansę. Nie można wszystkich wrzucić do jednego worka" - podkreślił Bartoszewski.

Wskazał na to, co zrobiła opozycja na Węgrzech. "Wszyscy się połączyli i Viktor Orban wygrał w cuglach lepiej niż poprzednio. W Czechach mieli dwie listy i opozycja wygrała, i to skutecznie" - zauważył poseł ludowców.

Dopytywany, czy prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nie chce szerokiej koalicji, bo obawia się, że będzie musiał tłumaczyć się z tego dlaczego popiera małżeństwa homoseksualne, Bartoszewski odparł, że Kosiniak-Kamysz nie popiera małżeństw homoseksualnych.

Na uwagę, że w tej szerokiej koalicji znajdą się tacy, którzy będą popierać, poseł PSL odparł: "dlatego nie będzie szerokiej koalicji". "Moim zdaniem będą dwa bloki, może trzy bloki wyborcze i te dwa, czy trzy bloki wyborcze osiągną sukces i stworzą po wyborach rząd" - powiedział Bartoszewski.