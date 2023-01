Poseł PSL: premier powinien pojawić się na posiedzeniu zespołu ds. energii odnawialnej

Premier Mateusz Morawiecki powinien pojawić się na wtorkowym posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej. Poprzednie spotkanie z jego udziałem przyniosło oczekiwany efekt; powinniśmy dalej rozmawiać - uważa przewodniczący tego zespołu, poseł Mieczysław Kasprzak (PSL).

We wtorek o godz. 15 odbędzie się posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. energii odnawialnej. Na spotkanie został ponownie zaproszony premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w poprzednim spotkaniu, które odbyło się 1 grudnia ubiegłego roku. Tematem spotkania była aktualna sytuacja energetyki odnawialnej w Polsce.

Kasprzak podkreślił w rozmowie z PAP, że zaproszenie do premiera zostało wysłane, ale jeszcze nie ma na nie odpowiedzi. Dodał, że nie ponaglał szefa rządu, bo dopiero w piątek zapadła decyzja o zwołaniu tego spotkania. "A więc czas był krótki" - zauważył.

Ocenił jednocześnie, że premier powinien pojawić się na wtorkowym posiedzeniu, bo - jak mówił - "ostatnie spotkanie przyniosło oczekiwany efekt". "Nastąpiło pewne przyspieszenie i pewne poprawki zostały przyjęte. Więc, powinniśmy w dalszym ciągu dyskutować, bo zależy nam na tym, aby te wiatraki ruszyły" - podkreślił Kasprzak.

Poseł ludowców zaznaczył, że jest kilka projektów ustaw dotyczących energii odnawialnej. "Wszystkie one będą debatowane na posiedzeniu komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych w dniu jutrzejszym o godz. 19., a wcześniej, a godz. 15. mamy zespół parlamentarny" - powiedział Kasprzak.

Premier Morawiecki powiedział podczas poprzedniego, grudniowego posiedzenia zespołu, że dyskusje w ramach jego obozu politycznego ws. ustawy 10H zakończyły się. "Mogę się zobowiązać, że (ustawa ta - PAP) będzie procedowana szybciej niż dotąd - podkreślił. Dodał, że rząd chce szybko wyjść z ustawą ws. ułatwień instalowania OZE przez firmy.

Ustawa wiatrakowa, inaczej zwana 10H, jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy.

We wtorek połączone komisje ds. energii, klimatu i aktywów państwowych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej mają zająć się ośmioma projektami ustaw dotyczących lokalizacji lądowych farm wiatrowych: jeden jest rządowy, pięć - poselskich, a dwa - autorstwa Senatu.

Rządowy projekt noweli ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu w połowie lipca ub.r. Przewiduje, że decyzja o możliwości lokalizowania nowych lądowych elektrowni wiatrowych oraz o odblokowaniu możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni będzie zależała od gmin. Zmiany w ustawie 10H są jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, by uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy.

13 grudnia 2022 r. rząd przyjął autopoprawkę do projektu noweli, która umożliwia partycypację lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie lokalizacja na ich terenie elektrowni wiatrowej. Zmiana polegała m.in. na dodaniu nowego art. 6h, który zakłada, że inwestor co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej zaoferuje mieszkańcom gminy, aby mogli oni uzyskać status prosumenta wirtualnego. Każdy mieszkaniec będzie mógł, na zasadzie dobrowolności, przystąpić do zawarcia z inwestorem umowy, aby na jej podstawie zostać prosumentem wirtualnym.

Definicję prosumenta wirtualnego określa ustawa o odnawialnych źródłach energii. To nowy typ prosumenta, który wytwarza energię poza miejscem, w którym zużywa energię. Prosumentem wirtualnym energii odnawialnej mogą być firmy i konsumenci.