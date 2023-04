Poseł Wróblewski (PiS): celem ustawy deregulacyjnej jest poszerzenie wolności obywateli w życiu codziennym

Celem ustawy jest poszerzenie wolności obywateli w życiu codziennym i odciążenie obywateli od różnych uciążliwości biurokratycznej - mówi PAP poseł PiS, przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji Bartłomiej Wróblewski.

Sejm odrzucił w ostatni piątek senackie weto do ustawy deregulacyjnej. Uchwalona pod koniec stycznia ustawa wprowadza zmiany w kilkunastu aktach prawnych, w tym m.in. podnosi próg przychodowy dla tzw. działalności nieewidencjonowanej czy modyfikuje zasady uzyskiwania pozwolenia na broń. Ustawa czeka na podpis prezydent Andrzeja Dudy.

Poseł Bartłomiej Wróblewski, który przygotował projekt ustawy, a następnie w Sejmie ją prowadził, w rozmowie z PAP podkreślił, że ta ustawa jest ważna dla Polaków, bez względu na ich poglądy polityczne. "Współcześnie niemal wszyscy mają poczucie przytłoczenia przepisami, procedurami i obowiązkami, uciążliwymi, a często niejasnymi i niezrozumiałymi. Wynika to z tego, że istnieje olbrzymia presja regulacyjna, która płynie z instytucji globalnych, co widzieliśmy w covidzie, z instytucji europejskich, co widzimy w wielu sprawach np. w obszarze energetyki, w wielu obszarach życia ze strony państwa, a także na poziomie lokalnym ze strony samorządów. Ta presja jest wzmacniana przez urzędników, ich sposób interpretacji i stosowania prawa" - powiedział.

"Przepisy obejmują coraz więcej dziedzin życia i są coraz bardziej szczegółowe" - wskazał Wróblewski. "Ale nie chodzi tylko o przepisy, tylko też o tych, którzy je interpretują" - dodał. "Doświadczenie jest takie, że urzędnicy wszystkich szczebli interpretują przepisy w najbardziej rygorystyczny sposób, jaki to jest możliwe" - podkreślił i zwraca uwagę, że "obywatel czuje się przygnieciony masą regulacji, masą obowiązków, które nierzadko wydają się zupełnie zbędne, a regularnie przesadne".

Poseł zaznacza, że celem uchwalonej przez Sejm ustawy "jest poszerzenie zakresu wolności obywateli w życiu codziennym, ale także poszerzenie wolności w sferze działalności gospodarczej. Ponadto ustawa eliminuje bądź ogranicza liczne biurokratyczne uciążliwości" - wskazuje.

Wróblewski przypomniał, że idea deregulacji pojawiła się na początku lat dwutysięcznych. Była odpowiedzią na nadmierną regulację po 1989 r., która zaczęła obejmować kolejne dziedziny życia. W pierwszym rzędzie chodziło o utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, ale de facto w każdej niemal sferze życia od spraw codziennych utrzymania domu, działki czy auta, poprzez wszystkie sprawy załatwiane w urzędach, do działalności w edukacji, wychowaniu, kulturze czy innej działalności społecznej.

Odniósł się także do postawy polityków opozycji wobec ustawy.

"Platforma Obywatelska miała mieć przed 20. laty z jednej strony kotwicę konserwatywną, a z drugiej strony opowiadała się za wolnym rynkiem i deregulacją. Tak jak ta kotwica chadecka została w ostatnich latach odcięta, podobnie stało się z stosunkiem do wolnego rynku i odbiurokratyzowania państwa. Na wszystkich etapach procedowania ustawy pod różnymi pretekstami Platforma sprzeciwiła się proponowanym regulacjom. Odrzucając wolność i ograniczenie ingerencji państwa w życie jednostki na rzecz utrzymania rozwiązań etatystycznych i biurokratycznych. W dyskusji sejmowej padło nawet określenie +platforma urzędnicza+, bo ich perspektywa się zmieniła z zaufania raczej do obywatela na zaufanie raczej do urzędnika i kontroli ze strony państwa" - ocenił polityk PiS.

Wróblewski wyraził nadzieję, że prezydent Duda podpisze ustawę możliwie szybko. "Wiele osób na to czeka" - dodał.

Przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawa podnosi ponad trzykrotnie kwotę wolną od podatku w przypadku spadków i darowizn. "Ta kwota nie była aktualizowana od 20 lat. Wówczas była kalkulowana w stosunku do minimalnego wynagrodzenia, które wynosiło 800 złotych, a kiedy przygotowywaliśmy tę ustawę, to było już blisko 3000 złotych" - powiedział.

Ustawa - co podkreśla poseł Wróblewski - o połowę podnosi próg przychodowy dla tzw. działalności nieewidencjonowanej, czyli dla drobnej działalności gospodarczej np. okazjonalnej sprzedaży, prowadzenia korepetycji czy innych usług. "Dotychczas można było prowadzić działalność nierejestrową do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, a teraz będzie to 75 procent. To oznacza, że od 1 lipca, kiedy zostanie podwyższona najniższa kwota, to będzie 2700 złotych" - mówił i wskazał, że będzie to istotne udogodnienie dla mini przedsiębiorców, w tym tych, którzy dorabiają do innych aktywności.

Wróblewski zwraca też uwagę, że na mocy ustawy mają zostać uwolnione grunty pohandlowe, co ma na celu zwiększenie inwestycji mieszkaniowych w miastach, a tym samym liczby mieszkań.

"Po wielu latach czynimy krok w kierunku racjonalizacji przepisów w dostępie do broni" - mówi polityk. "Jest to uzasadnione konstytucyjnymi wolnościami obywatelskimi, choć pewnie nawet bardziej i pilniej ze względu na doświadczenie wojny na Ukrainie" - dodał. "Musimy wspierać postawy proobronne. W Sejmie są cztery propozycje ustaw, być może w przyszłości któraś z nich albo kompromis doprowadzi do dalej idących zmian w tym zakresie. Dziś to my zrobiliśmy pierwszy i istotny krok, a więc nie liberalizując dostępu do broni, racjonalizujemy go: przyspieszamy procedurę, obniżamy koszty, stwarzamy łatwiejszą ścieżkę do pozyskania pozwolenia na broń dla tych, którzy już z niej korzystają w celach zawodowych, czyli między innymi dla żołnierzy, policjantów, straży granicznej, a po dwóch latach służby także dla WOT" - wymienia.

Poseł podkreślił także, że o ustawę zabiegał m.in. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz stowarzyszenia i izby przedsiębiorców. Ustawa daje bowiem RMiŚP kompetencje do występowania po stronie przedsiębiorców w sprawach ubezpieczeń społecznych, w tym przeciwko ZUS, a także będzie poszerza możliwość wspierania w postępowaniach sądowych przedsiębiorców przez organizacje przedsiębiorców. Konsekwencją tych zmian będzie więc wzmocnienie pozycji przedsiębiorców w sądach, co jest szczególnie istotne w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm.