Posłanka Lewicy: co do zasady uważam, że nie robi się referendum w kwestii praw człowieka

Co do zasady uważam, że nie robi się referendum w kwestii praw człowieka. Jako kobieta i matka nie chcę, by w referendum o moim życiu decydowali ci, których to nie dotyczy - powiedziała we wtorek w radiu TOK FM posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, pytana o referendum ws. aborcji.

Scheuring-Wielgus mówiąc w TOK FM o sprawach związanych z aborcją podkreśliła, że ludzie, którzy są "za" liberalizacją prawa aborcyjnego, którzy są "za" zmianą, jeżeli chodzi o kwestie praw kobiet szeroko rozumianych głosowali 15 października również na Trzecia Drogę (PSL i Polska 2050). "Ponieważ zarówno w PSL, jak i w Polsce 2050 również około 70 procent tych wyborców i wyborczyń jest +za+ liberalizacją prawa aborcyjnego" - podkreśliła.

Zapewniła, że jako posłanka Lewicy dla której "to są bardzo ważne tematy" będzie przekonywała do swoich racji koleżanki i kolegów z Trzeciej Drogi.

Scheuring-Wielgus była też pytana o referendum w sprawie aborcji. "Co do zasady uważam, że nie robi się referendum w kwestii praw człowieka" - odparła.

"Ja, jako kobieta, matka nie chcę, żeby w tym referendum o moim życiu decydowali ci, których to nie dotyczy" - podkreślił Scheuring-Wielgus.

W jej ocenie, "referendum dzięki Prawu i Sprawiedliwości zostało bardzo mocno wyśmiane" przy tegorocznych wyborach. "I to jest pewien kłopot. Ludzie jak myślą o referendum, to myślą sobie o tym referendum PiS-owskim, które teraz się wydarzyło. Jego wyniki też zresztą pokazały, że ludzie w referendum nie chcieli brać udziału" - powiedziała posłanka.

Według niej, "trzeba też popracować nad tym, aby wzbudzić szacunek do instytucji państwa, do polityków, do instytucji referendum". "Bo, ludzie naprawdę mają akurat o tych trzech instytucjach bardzo złe zdanie" - zaznaczyła Scheuring-Wielgus.