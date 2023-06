Posłanka Okła-Drewnowicz (KO): projekt ustawy o walce z ubóstwem menstruacyjnym będzie złożony jeszcze na tym posiedzeniu

Społeczna "koalicja okresowa" na rzecz ustawy o przeciwdziałaniu ubóstwu menstruacyjnemu przekazała w środę przygotowany przez siebie projekt parlamentarzystom. Marzena Okła-Drewnowicz (KO) zapowiedziała, że zostanie on złożony do laski marszałkowskiej jeszcze na trwającym posiedzeniu Sejmu.

Podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie przedstawicielki "koalicji okresowej" na rzecz walki z ubóstwem menstruacyjnym poinformowały o przekazaniu parlamentarzystom projektu ustawy o dostępności środków menstruacyjnych w Polsce.

W konferencji wzięły udział posłanki Marzena Okła-Drewnowicz (KO) i Urszula Pasławska (KP-PSL), a także reprezentujące stronę społeczną Dominika Kulczyk, Magdalena Schejbal i Paulina Wasiluk.

Marzena Okła-Drewnowicz przekonywała, że w XXI w. "kwestia higieny menstruacyjnej kobiet powinna być ucywilizowana".

"Przedstawiamy projekt ustawy, który da możliwość, aby w szkołach, na uczelniach były dostępne środki higieny menstruacyjnej" - powiedziała posłanka KO. "To nie jest ideologia, to jest cywilizacja, więc czas, abyśmy obecnym i przyszłym pokoleniom dziewcząt tę cywilizację przez projekt ustawy uregulowali prawnie" - dodała.

"Dziś jest dzień historyczny, bo po dwóch latach pracy nad tym, by ucywilizować temat kobiecy i dać kobiecie poczuć swoją godność, udaje się przekazać projekt ustawy, która była efektem pracy całego środowiska kobiet i mężczyzn, które jest przekonane, że temat menstruacji to temat nie tylko kobiet, ale nas wszystkich" - powiedziała Dominika Kulczyk.

Poinformowała, że projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu został przygotowany społecznie i przekazany w środę na ręce posłów różnych klubów. Zakłada, że w szkołach i uczelniach byłyby dostępne skrzynki ze środkami menstruacyjnymi, czyli np. z podpaskami.

"Jestem wzruszona i jestem z nas dumna dlatego, że wiem, ile pracy nas i was to kosztowało" - mówiła aktorka Magdalena Schejbal. "Dziękuję posłankom i posłom za wsparcie, bo dzięki nim ta ustawa będzie miała szanse być procedowana" - dodała.

Przypomniała, że kilka dni temu odeszła Barbara Borys-Damięcka, która od dawna była sojuszniczką ruchu na rzecz przygotowania ustawy. "Z tego miejsca chciałam jej podziękować, choć nie ma jej już z nami" - powiedziała Schejbal.

Paulina Wasiluk informowała, że nad projektem ustawy pracowały osoby, które łączyły to z inną aktywnością. "Ja na przykład po tej konferencji prasowej muszę się udać na studia, by zdać swoją sesję egzaminacyjną" - mówiła. "Skoro my podjęliśmy to wyzwanie i znalazłyśmy czas, energię i motywację na to, by walczyć z ubóstwem menstruacyjnym, mając wiele innych obowiązków w swoim życiu, tym bardziej tym tematem powinni zająć się politycy i polityczki" - dodała.

Przekonywała, że ustawa jest przygotowana dlatego, że "dla wielu osób w Polsce środki menstruacyjne są towarem luksusowym". Tymczasem, jak dodała, "system powinien zadbać o dobro osób menstruujących w Polsce".

Według Urszuli Pasławskiej z badań wynika, że "20 procent kobiet jest dotkniętych ubóstwem menstruacyjnym". "Apeluję do wszystkich środowisk, abyśmy wspólnie tę ustawę podjęli" - powiedziała Pasławska. "Mam nadzieję, że skutecznie ją przeforsujemy jeszcze w tej kadencji Sejmu" - dodała.

"Zobowiązujemy się, żeby ten projekt ustawy został złożony do laski marszałkowskiej na tym posiedzeniu Sejmu" - powiedziała Okła-Drewnowicz, apelując do posłów wszystkich klubów o podpisy. "To też jest pora, aby takie skrzyneczki (ze środkami menstruacyjnymi - PAP) znalazły też swoje miejsce w polskim parlamencie" - dodała.