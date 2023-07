Posłanka Partii Razem o działaniu policji w sprawie p. Joanny: na takie zachowania nie ma miejsca w państwie prawa

Na takie zachowania nie ma miejsca w państwie prawa, to jest zachowanie niezgodne z wszelkimi możliwymi procedurami - mówiła posłanka Partii Razem Daria Gosek-Popiołek odnosząc się do działania policji w krakowskim szpitalu wobec kobiety, która trafiła na SOR.

Posłanka zapowiedziała złożenie wniosku do szefa MSWiA o dymisję Wojewódzkiego Komendanta Policji.

We wtorek "Fakty" TVN opublikowały materiał o działaniach policjantów w jednym z krakowskich szpitali wobec kobiety, która trafiła na tamtejszy SOR po zażyciu tabletki poronnej; jak zapewniała - kupiła ją sama w Internecie.

Według Policji w sprawie istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci udzielania kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki pochodzące z nielegalnego źródła. Komenda Główna Policji przekazała, że "interwencja Policji nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia".

Przedstawicielki Partii Razem zorganizowały w czwartek konferencję prasową przed Komisariatem Policji I przy ul. Szerokiej w Krakowie. "To, co się wydarzyło, jest skandaliczne i budzi naszą wielka niezgodę, bo dostrzegamy w tym wielokrotne łamanie praw człowieka, praw pacjentki, łamanie prawa co gorsze przez tych, którzy są zobowiązani być tego prawa strażnikami" - podkreśliła Daria Gosek-Popiołek.

Nawiązując do opisanej w mediach historii pani Joanny, powiedziała, że "potraktowano ją jako osobę, która stwarza zagrożenie dla właściwie wszystkich: siebie, ale również lekarzy czy innych pracowników szpitali". "Na takie zachowania nie ma miejsca w państwie prawa, to jest zachowanie, które jest zachowaniem niezgodnym z wszelkimi możliwymi procedurami" - oświadczyła Gosek-Popiołek.

Poinformowała też, że w czwartek złoży wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego o dymisję wojewódzkiego komendanta policji ze względu na "braki, jeżeli chodzi o wyszkolenie, przygotowanie policjantów".

"Jesteśmy głosami wszystkich tych kobiet, które nie zgadzają się na to, by przez lata nasze prawa były ograniczane, by nasz wolny wybór był kwestionowany i ograniczany przez polityków. Stąd nasz wniosek, stąd nasza niezgoda" - powiedziała posłanka Razem, deklarując, że polityczki Lewicy w nowym parlamencie kolejny raz złożą tzw. ustawę ratunkową. "Mamy nadzieję, że tym razem w parlamencie politycy liberalni, politycy centrum podniosą za nią rękę, bo ta ustawa to uporządkowanie kwestii praw kobiet, to deska ratunkowa, którą rzucamy polskim kobietom" - stwierdziła.