Posłanki KO o banerze na wiecu Tuska: to tania prowokacji PiS

To tania prowokacja PiS; taki baner nigdy nie powinien pojawić się na demonstracji; został on natychmiast zdjęty, ale to wystarczyło, by chwilę później odpowiednie zdjęcie było powielane w internecie - powiedziały posłanki KO, odnosząc się do baneru, który pojawił się na wiecu Donalda Tuska w Poznaniu.

W piątek podczas wiecu szefa PO Donalda Tuska w Poznaniu w kadrze z transmisji widoczny był transparent z hasłem "Boże zabrałeś nie tego Kaczyńskiego" i z wizerunkiem terrorysty Theodore'a "Teda" Kaczynskiego, znanego jako "Unabomber", który zmarł w środę w więzieniu w Północnej Karolinie. Przyznał się on do spowodowania 16 eksplozji (w latach 1978-1995), w których zginęły trzy osoby, a 23 zostały ranne.

O ten baner zostały zapytane w sobotę na konferencji prasowej posłanki KO: Kamila Gasiuk-Pihowicz i Kinga Gajewska. Posłanki podkreślały, że baner ten został "natychmiastowo zdjęty przez organizatorów" wiecu w Poznaniu. "Osoba, która go trzymała, została poproszona natychmiastowo o jego zdjęcie" - zaznaczyła Gajewska.

Zdaniem Gasiuk-Pihowicz "jest to tania prowokacja PiS-u". "Taki baner, z takimi nienawistnymi hasłami nigdy nie powinien pojawić się na demonstracji" - stwierdziła posłanka KO.

Zaznaczyła, że "transparent został zdjęty właściwie natychmiast". "Ale to już wystarczyło do tego, żeby chwilę potem odpowiednie zdjęcie było powielane na kontach czy to polityków PiS-u, czy to jakichś trolli w internecie w odstępach dosłownie kilku minut" - podkreśliła Gasiuk-Pihowicz.

Gajewska dodała, że "przy otwartych spotkaniach, przy wiecach mamy sygnały, że Prawo i Sprawiedliwość organizuje swoje bojówki, żeby starały się zakłócić te spotkania". "Więc mając już doświadczenie z innych kampanii wyborczych, jesteśmy gotowi i stawimy im czoła" - powiedziała.

Dopytywana, czy sugeruje, że była to prowokacja Prawa i Sprawiedliwości, Gajewska odparła: "Nie sugerujemy, a mówimy, że baner, który został wystawiony przez jakąś osobę, po prostu został natychmiastowo zdjęty". "Pan został natychmiastowo poproszony o usunięcie tego transparentu" - powtórzyła posłanka KO.

Transparent ten spotkał się z krytycznymi komentarzami polityków - m.in. premier Mateusz Morawiecki napisał: "Łajdactwo!", a rzecznik rządu Piotr Müller: "Obrzydliwa mowa nienawiści! Donald Tusk, przeproś!".

Według wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety "to też obrazuje, jaka jest i będzie tegoroczna kampania ze strony opozycji". "Wyzwaniem dla naszego obozu jest, by nie ulec prowokacji i nie zniżać się do poziomu oponentów... Udawało się to przez lata, uda się i tym razem. Oni proponują nienawiść i przemoc, a my troskę o przyszłość Polski i konkrety dla Polaków" - napisał Kaleta.

Do transparentu odniósł się też w piątek szef klubu KO Borys Budka. "Tym różnimy się od Was, że natychmiast reagujemy w takich sytuacjach. Transparent został zdjęty. Tymczasem Wy od lat systemowo wspieracie przemysł nienawiści, a łajdactwo stało się Waszym znakiem firmowym" - napisał na Twitterze.