Posłanki KO: sprawę wypowiedzi posłanki Bartuś kierujemy do komisji etyki

Posłanki Koalicji Obywatelskiej poinformowały w piątek, że sprawę wypowiedzi posłanki Barbary Bartuś na temat in vitro kierują do sejmowej komisji etyki i oczekują ukarania posłanki PiS naganą.

Chodzi o wypowiedź posłanki Bartuś z czwartkowej debaty w Sejmie posłowie nad informacją bieżącą, o przedstawienie której wnioskował klub KO. Tematem informacji określonym przez wnioskodawców, była "nieprawdziwa narracja premiera o sytuacji kobiet w Polsce w czasach rządów PiS, czyli o złej opiece lekarskiej, braku pomocy państwa w opiece nad osobami zależnymi, ograniczeniu praw reprodukcyjnych i braku refundacji in vitro, braku ustawy o równych zarobkach i głodowych emeryturach". Głos w dyskusji zabrało kilkudziesięciu posłów, w tym posłanka Bartuś.

"Totalna opozycja próbuje zrobić z nas, kobiet, po pierwsze jakby osoby niepełnosprawne, które nic nie potrafią i wszystko trzeba im załatwić, a walkę o prawa kobiet ograniczacie do walki o antykoncepcję, o prawo do aborcji, czyli do zabijania dzieci, które już się poczęły, i krzyczycie jednocześnie, że tak mało dzieci się rodzi" - stwierdziła posłanka PiS pod adresem posłanek opozycji.

"Jeszcze jedno, dzisiejsza debata, sam początek to jest prawo do bezpłatnej..., do finasowania..., do produkcji człowieka, czyli do procedur in vitro. To nie jest metoda walki z bezpłodnością, to jest produkcja człowieka" - dodała posłanka PiS. Stwierdziła też, że PiS duże nakłady finansowe kieruje na walkę z bezpłodnością.

Na piątkowej konferencji prasowej posłanka KO Kinga Gajewska powiedziała, że "wczoraj padły skandaliczne słowa, obrażające grupę wyjątkowo wrażliwą, osoby poczęte w wyniku metody in vitro". "Takie słowa nie powinny paść, dlatego składamy wniosek do komisji etyki o ukaranie pani poseł Bartuś naganą" -poinformowała. Gajewska dodała, że wnioskodawcy żądają natychmiastowego rozpatrzenia tego wniosku.

"Składamy wniosek do komisji etyki poselskiej, ale zwracamy się do pani marszałek, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedmiotem obrad stał się obywatelski projekt ustawy o wsparciu finansowym in vitro" - powiedziała Agnieszka Pomaska (KO). Zaznaczyła, że "To projekt, pod którym podpisało się pół miliona osób".

"Jesteśmy poruszone słowami pani posłanki Bartuś" - podkreśliła Barbara Nowacka (KO). "Kiedy Koalicja Obywatelska jesienią wygra wybory, w Polsce będzie normalnie, in vitro będzie refundowane" - zapowiedziała.

Parlamentarzystki podczas konferencji trzymały tablice z napisami: "Dzięki rządowemu programowi in vitro w latach 2013-16 urodziło się 22 191 dzieci", "Tylko w 5 krajach rząd nie finansuje obywatelom procedury in vitro, w tym w Polsce".

Sprawa czwartkowych słów posłanki Bartuś była też przedmiotem polemiki na sali sejmowej w piątek rano. Głos zabrała również sama Bartuś.

"Podczas wczorajszej debaty wcale nie odnosiłam się do dzieci; debata była o prawach kobiet i odniosłam się do pań posłanek, które mówiły tylko o prawie do aborcji i prawie do reprodukcji; te słowa stąd padały. Ja kocham wszystkie dzieci. I PiS wiele robi, aby docenić rolę dzieci, rolę kobiet i rolę rodziny" - powiedziała. "Szanowni państwo, jeżeli ktoś poprzez zmanipulowanie moich słów poczuł się urażony, to przepraszam. Natomiast jest to czysta manipulacja" - dodała posłanka PiS.

Obywatelski projekt ustawy w sprawie refundacji in vitro Koalicja Obywatelska zapowiedziała pod koniec września 2022 roku. W listopadzie zaczęto zbierać podpisy pod projektem firmowanym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Tak dla in vitro". 23 marca br. KO złożyła projekt w Sejmie, podpisało się pod nim 500 tys. osób. Chodzi o możliwość refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro. W myśl projektu Ministerstwo Zdrowia miałoby rocznie na ten cel przeznaczać 500 mln zł, a osoby ubiegające się o refundację in vitro musiałaby wykazać 12-miesięczny bezskuteczny okres leczenia niepłodności.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała w piątek, że prace nad tym projektem zaplanowano na następnym posiedzeniu Sejmu; zaznaczyła, że obywatelskich projektów w Sejmie jest obecnie 14.

Aby można skierować do Sejmu obywatelski projekt ustawy, wymagane jest pod nim 100 tys. podpisów. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu