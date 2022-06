Posłanki KO zadowolone z decyzji Sejmu: wygrali samotni rodzice, nie będzie dzielenia dzieci

Posłanki KO wyraziły w czwartek zadowolenie, że przywrócone zostaną dawne zasady wspólnego opodatkowania się rodziców samotnie wychowujących dzieci ze swymi dziećmi. Wygrali samotni rodzice, nie ma podziału na lepsze i gorsze dzieci - podkreślała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Sejm poparł w czwartek większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc. Akceptację zyskała m.in. poprawka przywracającą wspólne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2021 r. Zgodnie z propozycją Senatu, ten sposób opodatkowania będzie miał zastosowanie także do opieki naprzemiennej. Posłowie zgodzili się ponadto na podniesienie wysokości procentowej podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 do 1,5 proc.

Zadowolenie z wyniku czwartkowych głosowań wyraziły posłanki Koalicji Obywatelskiej. "Wygrały samotne matki i samotni ojcowie. Przywrócono to, co było bardzo ważne. Nie ma podziału na rodziny lepsze i gorsze, na dzieci lepsze i gorsze. Wszyscy mają dokładnie te same prawa" - podkreśliła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Wyraziła zarazem nadzieję, że PiS zaniecha kolejnych prób wprowadzania rozwiązań niekorzystnych dla rodziców samodzielnie wychowujących dzieci.

Marzena Okła-Drewnowicz przypomniała, że o przywrócenie dawnych zasad rozliczania się rodzice ci walczyli od wielu miesięcy. "To tak naprawdę dzięki ich walce i determinacji udało się przywrócić prawa należne im i ich dzieciom, bo to nie jest ich wina czy widzimisię, że ich dzieci żyją w rodzinach niepełnych" - zaznaczyła posłanka KO. Podziękowała aktywistom, którzy zaangażowali się w dążenie do przywrócenia zasad, które obowiązywały wcześniej Polsce przez 30 lat.

"Samotna mama czy samotny tato pracują za dwoje i opiekują się dziećmi za dwoje. Dziś najpierw na posiedzeniu Komisji Finansów, później na posiedzeniu Sejmu samotni rodzice wygrali z partią rządzącą, która nie rozumie, że mama plus dziecko to jest rodzina i że tato plus dziecko to też jest rodzina" - zaznaczyła Monika Wielichowska.

Jagna Marczułajtis-Walczak wyraziła natomiast zadowolenie, że Sejm zgodził się na podwyższenie odpisu podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. "To bardzo ważne głosowanie dla organizacji pożytku publicznego i dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Od dzisiaj organizacje te i osoby z niepełnosprawnościami, które zbierają 1 proc. na swą rehabilitację, na powrót do zdrowia, będą miały, przynajmniej w części zrekompensowane starty, które były spowodowane nowymi przepisami podatkowymi, wprowadzony przez Polski Ład" - powiedziała Marczułajtis-Walczak.

Zwróciła uwagę, że poprawki rozwiązują problem krytykowanych wcześniej m.in. przez KO rozwiązań, które miały zrekompensować organizacjom pozarządowym spadek wpływów spowodowany obniżeniem stawek PIT. Rząd proponował bowiem, by to w trybie otwartego konkursu ofert rozdzielane były pochodzące z budżetu państwa kwoty wyrównania na poszczególne organizacje. "Walczyliśmy o to, żeby rząd nie rozdawał pieniędzy według swoich konkursów ofert, tylko by 1 procent trafiał nadal od podatników na wyznaczony przez nich cel" - przypomniała Marczułajtis-Walczak.

Uchwalona 12 maja przez Sejm nowelizacja ustawy o PIT zakłada, że od 1 lipca br. stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. Kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Dla niektórych przedsiębiorców wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie od 1 lipca 2022 r.