Posłanki Lewicy przedstawią w sobotę pakiet "Bezpieczna Polka"

Podczas sobotniej konwencji w Warszawie posłanki Lewicy przedstawią założenia pakietu "Bezpieczna Polka", który dotyczy m.in. legalnej aborcji, likwidacji klauzuli sumienia, refundacji in vitro czy bezpłatnej antykoncepcji.

"Podczas konwencji występować będą liderki Lewicy, które przedstawią nasz program dla kobiet" - poinformowała PAP wiceszefowa klubu Lewicy, współprzewodnicząca partii Razem Magdalena Biejat.

Oprócz niej wystąpią także m.in. posłanki Katarzyna Kotula, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Joanna Scheuring-Wielgus, Anna Maria Żukowska i Daria Gosek-Popiołek.

Według Biejat, na pakiet propozycji Lewicy "Bezpieczna Polka" składa się szereg rozwiązań dotyczących praw reprodukcyjnych. "To m.in. legalna aborcja i wykreślenie klauzuli sumienia, całkowita refundacja in vitro i antykoncepcji hormonalnej, ale też refundacja badań prenatalnych czy wysokie standardy opieki okołoporodowej" - wymieniła posłanka.

"Będziemy mówić także o rynku pracy, zwłaszcza w kontekście wyrównania płac kobiet i mężczyzn, ale też o urlopie menstruacyjnym czy urlopach ojcowskich w większym wymiarze i lepiej płatnych" - wskazała Biejat.

Posłanki Lewicy przedstawią też propozycje dotyczące zmiany definicji gwałtu oraz projekt "Tylko TAK oznacza zgodę", czy kwestii ściągalności alimentów.

Katarzyna Kotula powiedziała PAP, że jej ugrupowanie nie mówi o prawach kobiet tylko przed wyborami, ale mówi o nich o lat. "Jesteśmy w sprawie praw kobiet konsekwentni i nie zmieniamy zdania" - zaznaczyła. "Lewica od zawsze mówi o tym, że aborcja powinna być legalna, bezpieczna, darmowa. Prawa kobiet dla Lewicy nigdy nie były, nie są, nie będą tematem zastępczym i traktujemy je absolutnie priorytetowo" - dodała posłanka.

"Sprawy kobiet będą tymi sprawami do załatwienia na pewno w 100 dniach rządu, kiedy Lewica będzie współrządziła" - zapewniła Kotula. "Będziemy patrzeć naszym partnerom z opozycji na ręce, szczególnie tym, którzy niczym farbowane lisy nagle uznali, że z powodów politycznych może warto zmienić zdanie. To dobrze, że zmienili zdanie, to dobrze, że doganiają nas w poglądach dotyczących praw kobiet, ale tylko do Lewicy mam pewność, że każdy z posłów i posłanek zagłosuje za legalną aborcją bez kompromisów. Co do innych klubów i kół takiej pewności nie mam, bo tam wszędzie gdzieś kryją się konserwatyści" - stwierdziła posłanka.