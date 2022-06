Posłanki Lewicy: traktujmy leczenie niepłodności metodą in vitro tak, jak leczenie chorób serca

Dofinansowanie do in vitro powinno być rozwiązaniem systemowym, bo to droga metoda; leczenie niepłodności tą metodą powinno być traktowane, jak leczenie chorób serca czy kręgosłupa - powiedziała w czwartek poseł Lewicy Wanda Nowicka.

Podczas konferencji w czwartek w Sejmie posłanki Lewicy Wanda Nowicka i Katarzyna Kotula w Światowym Dniu In vitro podkreślały, że ważne jest jak najszybsze przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa. "Leczenie niepłodności metodą in vitro powinno być traktowane w taki sam sposób, jak leczenie chorób serca czy powiedzmy kręgosłupa" - powiedziała Nowicka.

Posłanka podkreśliła, że od początku stosowania metody "od 44 lat", "radość i szczęście spotkało osiem milionów rodzin" na całym świecie. "Jest to wspaniała rocznica, bo jest to zwycięstwo rozumu ludzkiego, nauki i medycyny" - dodała. Przypomniała, że 10 maja Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, która zobowiązuje ministra zdrowia do "finansowania programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności poprzez procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe" - czytamy w projekcie ustawy.

W Polsce metoda in vitro dostępna jest od 35 lat i "zgodne z szacunkami prof. Sławomira Wołczyńskiego z Białostockiej kliniki in vitro, urodziło się co najmniej 100 tysięcy dzieci". Posłanka dodała, że metoda ta ma jedną wadę - "jest droga". "Dlatego Lewica złożyła innowacyjny projekt ustawy w tej sprawie, jego innowacyjność polega na tym, że jest to wreszcie rozwiązanie systemowe" - zaznaczyła.

Zdaniem Nowickiej dofinansowanie metody in vitro powinno być "zawsze dostępne, a nie w zależności od tego kto jest obecnie przy władzy". "Jeśli to się stanie, już w przyszłym roku dzięki temu może urodzić się kilka tysięcy dzieci więcej" - dodała.

Obecna na konferencji posłanka Kotula podkreśliła, że "w latach 2013-2016 kiedy funkcjonował program in vitro urodziło się z niego 22 188 dzieci". "Tymczasem program prokreacyjny, na który postawił PiS i na który wydano 45 mln zł to tylko 294 urodzenia" - powiedziała dodając, że "ten program nie działa".

Kotula mówiła, że Polacy którzy mają problem z bezpłodnością są rządzeni przez przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, "którzy nie wierzą w medycynę, ale wierzą w gusła i zabobony". "To metoda leczenia niepłodności, mamy setki tysięcy przykładów na całym świecie, że kobiety, które dzięki tej metodzie zaszły w ciąże, później zaszły w ciąże w sposób naturalny" - dodała.