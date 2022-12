Posłowie dyskutowali na komisji edukacji o programach inwestycyjnych w oświacie

Programy inwestycyjne ustanowione w oświacie przez ministra edukacji i nauki były tematem posiedzenia sejmowej komisji edukacji. Posłowie opozycji krytykowali, że większość środków trafiła do organizacji katolickich. Posłowie PiS mówili m.in., że to nadrabiane wieloletnich zaległości.

Środowe posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zostało zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu, na wniosek grupy posłów KO i Lewicy. Wniosek dotyczył przedstawienia przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka informacji w zakresie realizacji, finansowania, celowości oraz beneficjentów następujących programów i projektów: Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej; Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania; Inwestycje w oświacie; Program Wsparcia Edukacji.

Obecny na posiedzeniu komisji dyrektor Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji MEiN Wojciech Kondrat podał, że w programie Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej złożono 383 wnioski, ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowało się 181 wniosków; w programie Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania złożono ponad 700 wniosków, wsparcie otrzymały 42 wnioski; w Programie Wsparcia Edukacji złożono 1335 ofert, wsparcie otrzymały 152 inicjatywy; w programie Inwestycje w oświacie wniosków było ponad 3 tys., wsparcie otrzymały 132 organy prowadzące.

Uzasadniając wniosek Katarzyna Lubnauer (KO) przypomniała, że na program Inwestycje w oświacie przeznaczonych zostało 100 mln zł, na Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - 20 mln zł, na Program Wsparcia Edukacji - 10 mln zł, na Rozwój Potencjału Infrastrukturalnego - 40 mln zł.

Jak mówiła szkoły, które chciały startować, w programie Inwestycje w oświacie, a które nie stały się beneficjentami programu, wskazywały m.in. na brak jasnych kryteriów. Według "niej być może było tak, bo program inwestycje szkolne tak naprawdę nie był skierowany nie był skierowany do wszystkich szkół, które nie są szkołami niesamorządowymi, ale był skierowany do szkół wybranych". Dodała, że podobnie było z dwoma innymi programami.

"W Polsce ok. 8 proc. dzieci chodzi do szkół, które nie są prowadzone przez samorządy - to jest około 2 tys. placówek - z czego mniejszość to są placówki prowadzone przez podmioty katolickie, przez diecezje, przez zakony. Natomiast dostały ponad 90 proc. środków z pierwszej transzy programu, czyli z 60 mln zł. Ponad 55 mln zł na 60 mln zł, dostały organizacje i szkoły katolickie" - powiedziała Lubnauer. "Często szkoły niepubliczne prowadzone przez małe stowarzyszenia, które przejęły szkoły, bo samorząd nie było stać na ich prowadzenie, nie mogły liczyć na takie dotacje jak Kościół Katolicki, który jest zamożną instytucją" - wskazała. Zaznaczyła, że np. w Łodzi do szkoły salezjańskiej chodzą dzieci zamożnych rodziców.

Mówiła też o tym, że w programie Międzynarodowe Centra Edukacji wsparcie dostały głównie organizacje i stowarzyszenia katolickie oraz osoby lub organizacje związane z Prawem i Sprawiedliwością lub z politykami PiS.

Katarzyna Kretkowska (Lewica) dodała, że w przypadku programu Inwestycje w oświacie w pierwszej, drugiej i trzeciej transzy 95 proc., 73 proc. i 38 proc. otrzymały projekty katolickie. "Rozumiemy, że to swoista nagroda za prawomyślność, ale gdzie są w tym wszystkim dzieci i młodzież, pan minister Czarnek nie stoi przecież na czele Ministerstwa Wyznań Religijnych, tylko na czele Ministerstwa Edukacji i Nauki" - powiedziała.

Krystyna Szumilas (KO) zwróciła zaś uwagę, że w posiedzeniu komisji nie uczestniczy ani sam szef MEiN, ani nikt z kierownictwa resortu. Pytała, dlaczego na posiedzenie nie przyszedł minister Czarnek. "Nie ma odwagi, boi się pytań posłów, boi się wystąpić przed opinią publiczną i powiedzieć, o co właściwie chodziło w +Funduszu Czarnka+?" - pytała. "To kolejny skandal, który próbujecie schować pod dywan" - oceniła.

"Odwagi ministrowi odmówić nie można. Państwo posłowie opozycji szafujecie tutaj rozmaitymi inwektywami wobec pana ministra, co jest zupełnie absurdalne, gdyż to nie odwaga wobec manipulacji, mowy nienawiści i bezczelnych kłamstw jest potrzebna tylko rozsądek i rozwaga. Lepiej nie nobilitować takiej sytuacji swoją obecnością, dlatego tez doceniam prawo pana ministra do tego, że może być i może nie uczestniczyć w posiedzeniu komisji. Natomiast atmosfera i poziom debaty, która opozycja proponuje absolutnie nie rekomendują jego obecności tutaj" - wskazał Jacek Kurzępa (PiS).

Według niego stawiane na komisji zarzuty nie uwzględniają pewnej specyfiki mapy organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej w Polsce. "Polska powiatowo-gminna swoi generalnie trzema podmiotami, środowiskami, które są najbardziej aktywne, czyli Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołami Gospodyń Wiejskich i środowiskami przy parafialnymi. Program Inwestycje w oświacie nazwał "programem nadrabiania wieloletnich zaległości".

"Filipika pani Lubnauer więcej mówi o niej samej niż o działaniach ministra. To jest jakaś fobia antychrześcijańska, antykatolicka. Wręcz obsesja pewnie. To widać w wielu wypowiedziach, ale ta dzisiejsza była chyba najbardziej ostra. Jeśli w uzasadnieniu pani Lubnauer mówi: jakie były kryteria, kto wiedział o programie, kto mógł się zgłosić? Proszę państwa, wystarczyło wejść na stronę ministerstwa edukacji, wszystkie informacje o zasadach programu, o tym, w jaki sposób złożyć wniosek ... Nie było nic bardziej transparentnego" - wskazał Zbigniew Dolata (PiS).

Andrzej Kryj (PiS) podziękował ministrowi edukacji i nauki za programy, o których jest mowa na komisji, a także za inne programy, w których wspierana są szkoły zarówno te prowadzone przez samorządy, jak i te, dla których jednostki samorządu terytorialnego nie są organami prowadzącymi. Wskazał, że szkoły samorządowe mają szanse na skorzystanie ze środków z budżetu państwa. "I samorządy z takich możliwości korzystają. Przypomnę tutaj zarówno Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, jak i Program Inwestycji Strategicznych +Polski Ład+" - powiedział. Przypomniał tez programy Sportowa Polska. Zaznaczył, że na tym tle szkolnictwo niesamorządowe "stało na trudnej pozycji", bo organy je prowadzące nie mogły z tych programów skorzystać.