Posłowie KO: Centralny Rejestr Wyborców ma być gotowy dopiero w sierpniu, to zagrożenie dla wyborów

Centralny Rejestr Wyborczy ma być gotowy dopiero w sierpniu, to bardzo późno. Jest to ogromnym zagrożeniem dla wyborów, bo ewentualne błędy w procesie tworzenia CRW mogą doprowadzić do wypaczenia wyniku wyborów - przekonywali w czwartek posłowie KO Robert Kropiwnicki i Marcin Kierwiński.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Politycy PO zorganizowali w czwartek konferencję prasową dotyczącą - jak poinformowali - kontroli poselskiej w KPRM. Robert Kropiwnicki wyjaśnił, że chcieli sprawdzić, na jakim etapie jest przygotowanie Centralnego Rejestru Wyborczego.

Powstanie CRW - który ma służyć ustaleniu liczby wyborców, sporządzaniu spisów miejscowości, spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzaniu posiadania prawa wybierania - zakłada podpisana w połowie marca przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Kodeksu wyborczego.

Na czwartkowej konferencji prasowej poseł Kropiwnicki wskazywał, że Centralny Rejestr Wyborców to dokument, "na którym tak naprawdę będą opierały się całe wybory", ponieważ "to, czy poszczególny wyborca będzie mógł oddać głos, będzie zależało od tego, czy zostanie umieszczony w CRW". "Ten dokument jest ciągle nieprzygotowany. Ta operacja przenoszenia 2,5 tys. rejestrów wyborców z poszczególnych gmin do jednego zbioru danych jest nieprzygotowana i jest w trakcie procedury" - podkreślił.

Kropiwnicki przekazał, że razem z Kierwińskim rozmawiali o tym z ministrem ds. cyfryzacji w KPRM Januszem Cieszyńskim, który "uspokajał" posłów. "Twierdzi, że zdążą. Ale też ten komunikat, który ma +odpalić+ ten dokument, ma być gotowy tak naprawdę dopiero w sierpniu. Czyli Centralny Rejestr Wyborców ma być gotowy dopiero dwa miesiące przed wyborami. Uważamy, że to jest bardzo późno, jest to ogromne zagrożenie dla wyborów i będziemy tę sprawę monitorować" - powiedział poseł KO.

Marcin Kierwiński wskazywał, że harmonogram tworzenia CRW jest "bardzo napięty". "Zakłada praktycznie to, że na ewentualną eliminację błędów, niedoskonałości, które przecież w projektach informatycznych się zdarzają bardzo często, (...) będzie co najwyżej miesiąc. A mówimy o procesie jednak dość skomplikowanym, o procesie migracji pełnych danych dotyczących każdego z nas" - wskazywał. Według Kierwińskiego, "ewentualne błędy, niedociągnięcia procesu migracji mogą doprowadzić do wypaczenia wyniku wyborów".

Minister ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński, mówiąc o rozwiązaniach wprowadzonych nowelizacją Kodeksu wyborczego, przekonywał w połowie marca, że rząd PiS "jako pierwszy w historii Polski cyfryzację wziął na poważnie". Wskazywał, że powstanie wiarygodny Centralny Rejestr Wyborców, który ma służyć ustaleniu liczby wyborców, sporządzaniu spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzaniu posiadania prawa wybierania.

"Naszym zadaniem jest stworzenie systemu, tak by każdy mógł zrobić nagranie i w przypadku, gdy jego zdaniem są tam nieprawidłowości, przekazać je odpowiednim organom" - tłumaczył również wtedy Cieszyński. Minister zapewnił jednocześnie, że system będzie zbudowany w sposób, który pozwoli stwierdzić, że nagrania nie były zmanipulowane.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego zakłada m.in., że czynności obwodowej komisji wyborczej mogą być rejestrowane przez mężów zaufania od momentu podjęcia przez komisję pierwszych czynności aż do podpisania protokołu - czyli również w czasie trwania głosowania.

Zgodnie z nowelizacją powstanie Centralny Rejestr Wyborców, który ma służyć ustaleniu liczby wyborców, sporządzaniu spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzaniu posiadania prawa wybierania. Dostęp do CRW będą mieli wójtowie, PKW i komisarze wyborczy za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego, minister ds. informatyzacji, minister spraw zagranicznych i konsulowie. Aktualizacji CRW będą dokonywać gminy jako zadania zlecone. Rejestr ma być utrzymywany przez ministra ds. informatyzacji. W latach 2022-2031 wydatki na CRW mają wynieść maksymalnie 91,72 mln zł, z tego: w 2022 r. - 2,3 mln zł; w 2023 r. - 28,9 mln zł; w 2024 r. - 7,6 mln zł; a w latach 2025-2031 po 7,56 mln zł.