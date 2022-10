Posłowie KO chcą poznać treść noty ws. reparacji skierowanej do rządu Niemiec

Posłowie KO zapowiedzieli, że we wtorek zamierzają udać do MSZ z interwencją poselską, by otrzymać notę przekazaną rządowi Niemiec w sprawie reparacji. Mamy podejrzenia, że w tej nocie nie ma mowy o reparacjach, zamierzamy to sprawdzić - mówili na piątkowej konferencji prasowej.

W poniedziałek szef MSZ Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji, która zostanie przekazana dyplomacji niemieckiej. To kolejny krok polskiego rządu w kwestii uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. Wcześniej, 1 września, zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Oszacowano je na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł.

Posłowie KO Paweł Kowal, Bartłomiej Sienkiewicz i Dariusz Rosati poinformowali na konferencji prasowej w Sejmie, że we wtorek o godz. 10 zamierzają udać do MSZ z interwencją poselską, by otrzymać notę przekazaną rządowi Niemiec w sprawie reparacji.

Według Kowala istnieje poważne podejrzenie, że słowo reparacje wyparowało z rządowych dokumentów, "tak jak powoli parowały w parlamencie". "Im częściej przedstawiciele PiS mówili +reparacje+, tym mniej było tego w dokumentach" - zauważył Kowal. "Chcemy sprawdzić, czy słowo +reparacje+ faktycznie znajduje się w przesłanej nocie" - dodał poseł.

"Zachodzi poważne podejrzenie, że opinia publiczna została wprowadzona w błąd, więc chcemy, by pokazano nam dokumenty, które zostały wysłane stronie niemieckiej oraz żeby zostały podane do publicznej wiadomości" - mówił Kowal. Podkreślił, że rząd nie ma prawa zasłaniać się np. tajnością noty, bo "nie ma tajnych not".

Jak dodał, posłowie KO będą chcieli też sprawdzić, jakie załączniki zostały dołączone do noty, czy został tam dołączony raport o stratach wojennych, zaprezentowany 1 września br. "Będziemy też chcieli ustalić, czy analogiczna nota została wysłana także do Federacji Rosyjskiej, bo uchwała Sejmu była w tej sprawie jednoznaczna" - poinformował Kowal.

Według niego, nie można wymiennie stosować terminów "reperacje" i "odszkodowania", bo reparacje to jest termin najbardziej ogólny, a odszkodowania są tylko jednym z elementów reparacji (oprócz odszkodowań na reparacje mogą się składać np. kompensacje, przeprosiny itd.).

"Gdyby Jarosławowi Kaczyńskiemu rzeczywiście zależało na tych pieniądzach, zachowywałby się zupełnie inaczej. Rozpocząłby działania dyplomatyczne, negocjowałby z partnerem, by osiągnąć porozumienie" - powiedział b. szef MSZ Dariusz Rosati. Przyznał, że takie negocjacje są o tyle ważne, że "nie ma jasnej podstawy prawno-międzynarodowej, by się w tej chwili domagać reparacji od Niemiec".

B. szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz dodał, że posłowie KO będą też chcieli sprawdzić, w jakim trybie polskie MSZ zareagowało na "referenda", przeprowadzone przez Rosję na terenach odebranych Ukrainie i czy ambasadorowi Rosji została dostarczona odpowiednia nota w tej sprawie.

"To było najgłębsze pogwałcenie prawa międzynarodowego od roku 1945 w Europie. Kiedy państwa NATO w przytłaczającej większość zareagowały na te działania notami dyplomatycznymi, protestującymi przeciwko łamaniu prawa międzynarodowego, na stronie MSZ wisi tylko oświadczenie w tej sprawie" - mówił Sienkiewicz. "Oświadczenie nie ma żadnej wagi prawnej w stosunkach międzynarodowej" - dodał poseł.