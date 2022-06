Nieprawidłowości w Elektrowni Ostrołęka? Służby sprawdzą czy doszło do nadużyć

Elektrownia w Ostrołęce to pomnik PiS-owskiego braku kompetencji; będzie wniosek do prokuratury w tej sprawie - zapowiedzieli w czwartek politycy KO. Projekt elektrowni przebudowano, by zapewnić dodatkowe źródła energii. Właściwe służby badają, czy doszło do nadużyć - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Ostrołęka to pomnik, pomnik PiS-owskiego braku kompetencji, pazerności, chaosu, pomnik układów i kolesiostwa. Raport NIK wskazuje, że bilans strat związanych z tym projektem sięga prawie 1,5 mld zł - powiedziała posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Wszyscy wiedzieli, że projekt węglowy w Ostrołęce jest nieopłacalny - zaznaczył polityk KO Czesław Mroczek. - Osoby, które decydowały o wydaniu publicznych pieniędzy, muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności - powiedział polityk KO Dariusz Joński



Projekt elektrowni został w tej chwili przebudowany. Wszelkie służby działają tam, gdzie trzeba. Więc nie może być oczywiście w żadnym miejscu zgody na nadużycia. Ale czy do nich doszło, badają właściwe służby - skomentował Piotr Müller.

W czwartek (2 czerwca) politycy KO zorganizowali konferencję prasową poświęconą sprawie elektrowni w Ostrołęce. "Ostrołęka to pomnik, pomnik PiS-owskiego braku kompetencji, pazerności, chaosu, pomnik układów i kolesiostwa. Raport NIK wskazuje, że bilans strat związanych z tym projektem sięga prawie 1,5 mld zł" - mówiła posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. Jak wskazywała, z elektrowni tej miał płynąć prąd do tysięcy mieszkań w całej Polsce, "natomiast popłynęły pensje, nagrody do PiS-owskich ludzi w zarządach, radach nadzorczych".

"Kontrolerzy NIK wskazują - na inwestycji miały dorobić się w największym stopniu osoby związane z PiS. (...) Ale to nie jest koniec strat, przed nami kolejne, szacowane na kolejne miliardy złotych, nawet 4 mld zł" - kontynuowała Gasiuk-Pihowicz.

Inny polityk KO Dariusz Joński podkreślał, że "wszystkie osoby, które brały odpowiedzialność, decydowały o wydaniu publicznych pieniędzy, muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności". "Jesteśmy tu, w Ostrołęce, bo to tu (prezes PiS) Jarosław Kaczyński mówił, że ta inwestycja zostanie rozpoczęta i zakończona. Jak państwo wiecie, (...) zakończyła się gigantyczną stratą" - zaznaczył. Dodał, że zapłacili za to wszyscy płacący rachunki za prąd, "czyli my wszyscy, średnio na rodzinę po 200 zł". Joński zapowiedział złożenie w najbliższym czasie wniosku do prokuratury w tej sprawie.

Megaafera ostrołęcka to dowód na patologię państwa PiS - bezczelności, arogancji i potwornej chciwości.