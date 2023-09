Posłowie KO i Lewicy chcą przeprowadzenia kontroli działalności Telewizji Polskiej

Posłowie Arkadiusz Myrcha (KO) i Dariusz Wieczorek (Lewica) poinformowali o złożeniu wniosku do KRRiT celem przeprowadzenia kontroli działalności Telewizji Polskiej.

"Razem z posłem Arkadiuszem Myrchą składamy dzisiaj wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji celem przeprowadzenia kontroli działalności stacji telewizyjnej, czyli Telewizji Polskiej SA, w związku z ostatnim programem +Woronicza 17+, w którym niestety uczestniczyłem, a którego przebieg niewątpliwie budzi wielkie wątpliwości" - przekazał poseł Wieczorek na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Podczas programu został wyemitowany spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości

"Pomijam stronę samej dyskusji i to, co się tam działo, pewnie to telewidzowie są w stanie ocenić, natomiast w trakcie tego programu został wyemitowany spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości" - dodał poseł Lewicy.

Według niego, "łamie to absolutnie prawo". "Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest wręcz zobowiązana do tego, żeby zweryfikować, jaki był charakter nadania tego spotu. Czy było to w ramach bezpłatnego czasu antenowego, czy w ramach komercyjnego czasu i dlaczego ten spot w ogóle się w tym programie pojawił?" - powiedział Wieczorek.

"Dzisiaj wyraźnie widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie wykorzystywało media publiczne do swojej kampanii wyborczej. Pewnie tego typu przypadki będą miały miejsce w najbliższych dniach. W związku z czym dzisiaj - jako opozycja - chcemy zareagować i mamy nadzieję, że KRRiT w trybie nadzorczym zakaże umieszczania spotów jakiejkolwiek partii politycznej w programach jakiejkolwiek stacji, w programach publicystycznych" - podkreślił poseł Lewicy.

Wieczorek zapowiedział też, że opozycja będzie "skrupulatnie rozliczać Telewizję Publiczną, jeżeli chodzi o czas antenowy przeznaczony dla poszczególnych ugrupowań".

Media publiczne powinny realizować konstytucyjny obowiązek informowania obywateli

Poseł Myrcha zwrócił uwagę, że "media publiczne - telewizja, radio, nie są niczyją prywatną własnością". "To są media, które powinny być do dyspozycji całego społeczeństwa. I te media publiczne powinny realizować konstytucyjny obowiązek informowania, rzetelnego informowania obywateli o rzeczywistości, o faktach" - zaznaczył poseł KO.

Jak podkreślił, "od lat jednak widzimy, że media publiczne, a w szczególności kanał TVP info, stały się narzędziem do realizacji polityki przez Prawo i Sprawiedliwość". "Co kilka dni widzimy, że w programach TVP info emitowane są spoty tylko jednego komitetu wyborczego, są to spoty PiS" - powiedział Myrcha.

